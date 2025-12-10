El PSG de América: La fortuna que generó Independiente del Valle con sus ventas 2025

Independiente del Valle cerró el año en lo deportivo de gran forma con el título de campeón de LigaPro, sin embargo no fue el único ámbito exitoso del cuadro negriazul. El equipo negriazul sumó una fortuna en ventas de jugadores que no han ni debutado en primera.

Solo en este mes, Independiente del Valle vendió a Dennier Ordóñez en 19 millones de dólares y a los hermanos Edwin Quintero y Holger Quintero en 11 millones más.

Como si 30 millones fuera poco, a inicios de año vendieron a Justin Lerma al Borussia Dortmund por 6 millones de dólares. El club ecuatoriano tiene aún opciones de vender dos jugadores más.

Si Patrick Mercado es vendido al Wolverhampton como se menciona y si Cruzeiro compra el porcentaje de Keny Arroyo que aún tiene IDV, serán 14 millones de dólares más.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Gemelos Quintero – Arsenal

