Gonzalo Plata y Flamengo son campeones y suman millones por el Derbi de las Américas

Dentro del marco de la Copa Intercontinental, Flamengo y Cruz Azul disputaron el Derbi de las Américas. El triunfo fue para el campeón de Copa Libertadores y así Gonzalo Plata y sus compañeros aseguraron otro millonario premio.

Son 2.5 millones de dólares lo que ganaron los gigantes brasileños por vencer a los campeones de la CONCACAF. Esto se suma a los más de 16 millones que ganaron en total por la Copa Libertadores.

Se metieron a las semifinales de la Copa Intercontinental y ahora enfrentarán al Pyramids FC de Egipto para clasificar a la final. El ganador enfrentará al PSG, clasificado directo por ganar la Champions League.

Gonzalo Plata ingresó como alternante tras haber tenido minutos el fin de semana en el triunfo que garantizó el Brasileirao para el vigente campeón de América.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

Por otro lado, en toda la temporada, Gonzalo Plata suma 50 partidos con Flamengo, siendo titular casi indiscutible, hasta sus últimas polémicas. El ecuatoriano lleva 5 goles y ha dado 9 asistencias. Casi ha sumado en cancha 3.000 minutos.

Gonzalo Plata – Flamengo vs. Cruz Azul

