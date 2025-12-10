Rodrygo, el delantero de los 32 partidos sin goles y pesadilla de Guardiola al mismo tiempo

Para nadie es un secreto que hay más de 3 puntos en juego en el encuentro que disputan en esta jornada Real Madrid y Manchester City. Los merengues reciben a Pep Guardiola solamente unos meses después de darle alguna de sus peores derrotas en la capital española. Todo ello mientras el futuro de Xabi Alonso se discute puertas adentro del estadio Santiago Bernabéu y con diferentes aristas a resolverse en las próximas horas.

Empezó con fuerza un Real Madrid que al 28 encontró a Rodrygo por banda derecha. Remate furibundo del brasileño, quien llevaba 32 partidos sin goles. Marzo era su último tanto y se lo hizo a un DT que siempre ha estado loco por tenerle. Quinto tanto de Goes a Pep Guardiola en la Champions, donde las semifinales del 2022 y los cuartos del 2024 siguen en el recuerdo. Uno de los más criticados por estas fechas, abre todo ante Manchester City. Se termina una racha de 1.415 minutos.

Real Madrid llegaba al encuentro con un total de 7 bajas confirmadas e igualmente con dudas alrededor de la presencia de Kylian Mbappé. Dos victorias a lo largo de los últimos 7 partidos y apenas 6 puntos de los últimos 15 sacados en cuanto a LaLiga se refiere eran los últimos precedentes de un equipo donde nadie podía garantizar la continuidad de Xabi Alonso en caso de derrota frente a Pep Guardiola. Manchester City por su parte, llegaba en racha y amenazando incluso la punta de la Premier League después de un año más que difícil en cuanto a lo deportivo.

Encuentro marcado por las consultas alrededor del futuro de Xabi Alonso. También por una rueda de prensa donde se le preguntó de manera absolutamente tajante al vasco qué ocurrirá con su futuro en caso de que el equipo cayese esta noche. Este afirmó tener el vestuario de su lado e igualmente a un club que se encuentra en estas tesituras después de varios años de tranquilidad bajo el mando de Carlo Ancelotti. Fecha absolutamente definitiva y donde repetimos que no solamente se iba a mirar el resultado al final de la contienda.

Recordemos que tras el encuentro de esta noche Real Madrid todavía tendrá un total de 3 partidos oficiales en lo que resta de año. Deportivo Alavés el día domingo por el campeonato nacional, Talavera por Copa del Rey a mediados de la próxima semana y Sevilla el día 20 de diciembre supondrán el finiquito a un año 2025 difícil donde los haya.

