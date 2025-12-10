Liga de Quito tuvo una buena temporada a nivel internacional en este 2025, donde llegó hasta las semifinales del torneo de Copa Libertadores. Esto permitió que varios de sus jugadores atraigan a diferentes equipos del extranjero, y ahora podría darse la salida de un central titular.

El jugador de Liga de Quito que está cerca de salir en el mercado de enero de 2026 es Gian Franco Allala. El central uruguayo se ha ganado un lugar en el once de Nunes, pero ahora tendría varias ofertas para salir en la siguiente temporada y dejar LDU.

Diferentes informes hablaban del interés de Coquimbo Unido en Gian Franco Alla, sin embargo, ahora se reveló que la única propuesta en firme para una posible venta es la de Bahía de Brasil. Por lo cual, en las próximas semanas podrían darse novedades.

Allala se ha ganado un lugar junto a Richard Mina y Ricardo Adé, no obstante, en LDU verían a Allala como el más “prescindible” en una venta en el próximo mercado de fichajes. De ahí que, LDU también se esté moviendo en el mercado buscando a nuevos jugadores.

Allala dejaría Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Allala fichó por Liga de Quito a mediados de 2024, y aunque su rendimiento no fue el mejor en las primeras fechas, el central encontró el camino para rendir y ser de lo mejor en defensa de LDU. Su lugar posiblemente sería ocupado por Bryan Bentaberry que viene sonando para Liga desde hace varios meses.

Los números de Allala en esta temporada con Liga de Quito

En todo lo que va de temporada, Allala ha jugado con Liga de Quito un total de 33 partidos entre todas las competencias. El central uruguayo ha estado en cancha más de 2.500 minutos. No ha marcado goles, pero ha dado 2 asistencias. Su valor de mercado es de 400 mil dólares.

