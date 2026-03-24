Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

¿Sanción radical? LigaPro confirmó cuántas fechas fue suspendido Miller Bolaños

Miller Bolaños recibió una contundente sanción de la LigaPro, tras agredir a un jugador de Mushuc Runa con un puñetazo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
LigaPro le puso esta sanción ejemplar a Miller Bolaños
© Imago/ Edit BVLigaPro le puso esta sanción ejemplar a Miller Bolaños

Miller Bolaños protagonizó una insólita expulsión en la LigaPro después de agredir a un rival de Mushuc Runa con un puñetazo. El jugador ecuatoriano vio la roja mediante el VAR y ahora la Liga confirmó cuántos partidos se acabará perdiendo.

La LigaPro publicó el acta de sanciones de la fecha 6 del campeonato ecuatoriano donde se confirma que Miller Bolaños se perderá 2 fechas. El jugador vio la roja directa y aunque esperaban más partidos, por reglamento, esta es la sanción que le corresponde.

Es la primera roja de Miller Bolaños en lo que va de temporada y ahora el jugador le da un “gran problema” a Vicente Sánchez, puesto que, no estará ante Deportivo Cuenca en el Capwell y tampoco contra Universidad Católica el 8 de abril en el partido diferido de la primera fecha.

Bolaños venía siendo uno de los mejores jugadores de Emelec en este comienzo de temporada, sin embargo, su roja le costó al equipo eléctrico todo el partido ante el ‘Ponchito’. El jugador apenas regresará para la fecha 8 cuando le toque visitar a Aucas.

Miller Bolaños fue sancionado con 2 fechas de suspensión. (Foto: Captura de pantalla)

Miller Bolaños fue sancionado con 2 fechas de suspensión. (Foto: Captura de pantalla)

Desde Emelec no se ha comunicado a la interna ninguna sanción para Miller Bolaños o algún castigo, sin embargo, se espera que el club pueda conversar con el jugador para evitar nuevamente este tipo de acontecimientos. En caso de repetirse la roja directa, puede recibir más partidos.

Publicidad

Los números de Miller Bolaños en este 2026

Flamengo quiere vender a Gonzalo Plata y pediría estos millones por su pase

ver también

Flamengo quiere vender a Gonzalo Plata y pediría estos millones por su pase

En esta temporada, Miller Bolaños ha jugado con el ‘Bombillo’ un total de 5 partidos en LigaPro marcando tan solo 1 gol. El volante ecuatoriano regresó al club y en medio de todos los rumores, acabó bajando sus expectativas salariales para firmar un nuevo acuerdo.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Emelec necesita sumar 6 de 6 en los partidos que no estará Miller Bolaños para no seguir perdiendo distancia con los líderes del torneo, además, en las próximas horas se confirmaría si recupera o no los 3 puntos en la tabla de posiciones:

Publicidad

Encuesta

¿Qué te parece la sanción a Miller Bolaños?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Miller Bolaños recibió una sanción de 2 fechas tras ser expulsado ante Mushuc Runa.
  • El jugador de Emelec se perderá los partidos contra Deportivo Cuenca y Universidad Católica.
  • Bolaños registra 5 partidos jugados y 1 gol marcado en la temporada 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Miller Bolaños fue víctima de insultos racistas en el Estadio Monumental
Fútbol de Ecuador

Miller Bolaños fue víctima de insultos racistas en el Estadio Monumental

¿Golpe a Miller Bolaños? La sorpresiva decisión de Emelec con uno de sus fichajes
Fútbol de Ecuador

¿Golpe a Miller Bolaños? La sorpresiva decisión de Emelec con uno de sus fichajes

Miller Bolaños impacta a todos y toma una decisión que lo aleja de Emelec
Fútbol de Ecuador

Miller Bolaños impacta a todos y toma una decisión que lo aleja de Emelec

¡Última hora! Emelec y Miller Bolaños tiene un nuevo contrato, pero no firman por este insólito detalle
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Emelec y Miller Bolaños tiene un nuevo contrato, pero no firman por este insólito detalle

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo