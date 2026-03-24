Miller Bolaños protagonizó una insólita expulsión en la LigaPro después de agredir a un rival de Mushuc Runa con un puñetazo. El jugador ecuatoriano vio la roja mediante el VAR y ahora la Liga confirmó cuántos partidos se acabará perdiendo.

La LigaPro publicó el acta de sanciones de la fecha 6 del campeonato ecuatoriano donde se confirma que Miller Bolaños se perderá 2 fechas. El jugador vio la roja directa y aunque esperaban más partidos, por reglamento, esta es la sanción que le corresponde.

Es la primera roja de Miller Bolaños en lo que va de temporada y ahora el jugador le da un “gran problema” a Vicente Sánchez, puesto que, no estará ante Deportivo Cuenca en el Capwell y tampoco contra Universidad Católica el 8 de abril en el partido diferido de la primera fecha.

Bolaños venía siendo uno de los mejores jugadores de Emelec en este comienzo de temporada, sin embargo, su roja le costó al equipo eléctrico todo el partido ante el ‘Ponchito’. El jugador apenas regresará para la fecha 8 cuando le toque visitar a Aucas.

Miller Bolaños fue sancionado con 2 fechas de suspensión. (Foto: Captura de pantalla)

Desde Emelec no se ha comunicado a la interna ninguna sanción para Miller Bolaños o algún castigo, sin embargo, se espera que el club pueda conversar con el jugador para evitar nuevamente este tipo de acontecimientos. En caso de repetirse la roja directa, puede recibir más partidos.

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En esta temporada, Miller Bolaños ha jugado con el ‘Bombillo’ un total de 5 partidos en LigaPro marcando tan solo 1 gol. El volante ecuatoriano regresó al club y en medio de todos los rumores, acabó bajando sus expectativas salariales para firmar un nuevo acuerdo.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Emelec necesita sumar 6 de 6 en los partidos que no estará Miller Bolaños para no seguir perdiendo distancia con los líderes del torneo, además, en las próximas horas se confirmaría si recupera o no los 3 puntos en la tabla de posiciones:

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En síntesis: