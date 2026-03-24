Gonzalo Plata la pasa muy mal en Flamengo, donde su propio entrenador lo acabó exponiendo, después de que no jugara. Ahora confirman que el equipo brasileño lo quiere vender, y la cifra para una transferencia sería algo desubicada para su actual momento.

A inicios de año, cuando se especulaba con una posible venta al extranjero, se adelantó desde Bolavip Brasil que el precio de transferencia del ecuatoriano rondaría los 30 millones de euros. No obstante, en aquel momento era titular y figura con el club.

Ahora Gonzalo Plata ha bajado un poco su nivel y ya no es titular indiscutible con su club, además, las palabras del DT y su disciplina fuera de la cancha le “bajan el precio”. Por lo cual, su transferencia podría rondar ahora los 20 millones, que es su cláusula de rescisión.

Por otro lado, Ge Globo confirma que la intención de Flamengo es vender al jugador ecuatoriano después del Mundial 2026, esperando que pueda rendir con la Selección de Ecuador en el torneo y que esto aumente su precio para el mercado de transferencias.

Gonzalo Plata no viene siendo titular en Flamengo. (Foto: GettyImages)

Quedan menos de 80 días para el Mundial y para que Gonzalo Plata también pueda ganarse una parte de la confianza de su nuevo entrenador y así sumar minutos en el club. El extremo también necesita regularidad para llegar bien y jugar la Copa del Mundo.

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Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

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En lo que va de temporada, Gonzalo Plata solo ha jugado con Flamengo un total de 11 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano apenas marcó 1 gol. Lleva más de 500 minutos en cancha y en los últimos partidos o no ha sido convocado o no ha jugado.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

De acuerdo, a la información de Transfermarkt, el valor de mercado de Gonzalo Plata actualmente es de 8 millones de euros. Es el valor de mercado más alto en toda su carrera y por eso el club apuesta a que este se incremente si hace una buena Copa del Mundo.

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