¿Se enoja Gustavo Álvarez? Liga de Quito no le cumplió una exigencia al DT

El DT de Liga de Quito había pedido un fichaje exclusivo, pero el club no le pudo cumplir.

Gustavo Álvarez llegó hace pocas semanas a Liga de Quito y con la exigencia puntual de varios refuerzos para que el club pueda competir en este segundo semestre del torneo. Sin embargo, todavía no le fichan a nadie y uno ya se hizo imposible de que llegue.

Durante esta jornada se confirmó que Franco Calderón, pedido de Gustavo Álvarez para Liga de Quito, no llega al club ecuatoriano porque ahora será cedido a Independiente de Avellaneda. El defensa era una solicitud para mejorar esta línea en LDU.

Por otro lado, destaca que Liga no ha podido fichar todavía a ningún jugador, los que llegaron en este segundo semestre lo hicieron antes de que Álvarez sea su DT. Incluso, el estratega ya “bloqueado” a algunos del puesto titular y los mandó a ser suplentes.

La línea defensiva de Liga de Quito es uno de los grandes problemas del club en este año, puesto que, jugadores que venían a un gran nivel no han rendido tal es el caso de Ricardo Adé o Richard Mina, este último ya pasó a ser suplente definitivo.

Liga de Quito compite en este semestre por dos torneos, el de la Copa Ecuador y el de la Copa Libertadores. El club ecuatoriano ya no tiene chances en LigaPro, pero los dos torneos de “mata-mata” son todavía una ilusión para la hinchada.

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Los números de Gustavo Álvarez en Liga de Quito

En este poco tiempo al frente de Liga de Quito, Álvarez ya ha dirigido un total de 5 partidos entre todas las competencias. Sumó 3 victorias, 1 empate y tan solo 1 derrota. El entrenador está muy cerca de clasificar con su equipo a los cuartos de final de la Libertadores.

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