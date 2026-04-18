Se suma Disney+: ¿Qué canales pasarán el Mundial 2026 en Ecuador y cuántos partidos?

Los aficionados ecuatorianos tendrán la posibilidad de ver en 3 plataformas a la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, tras la inclusión oficial Disney+ y ESPN a la parrilla. Ahora también se reveló cuántos partidos pasará cada plataforma de la Copa del Mundo:
¿Qué canales pasarán el Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador el Mundial 2026 se podrá ver por los siguientes canales:
- DSports y DGO
- Teleamazonas
- Disney+
¿Cuántos partidos pasará cada canal?
El Mundial de 2026 es el más grande de la historia y por ende el que más partidos tendrá. Por lo cual, así quedaron repartidos los encuentros para ver la Copa del Mundo:
- DSports y DGO (104 partidos)
- Teleamazonas (40 partidos en televisión abierta)
- Disney+ (30 partidos)
DT campeón con Liga de Quito, la pasa mal en su club, y ahora estaría muy cerca de Emelec
Los partidos de Ecuador en el Mundial 2026
La Selección de Ecuador tiene el siguiente calendario para jugar en el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
- Ecuador vs Curazao (20/6)
- Ecuador vs Alemania (25/6)
Se espera que todos los encuentros de la Selección de Ecuador en esa jornada se puedan ver por los 3 canales anunciados.
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