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Se suma Disney+: ¿Qué canales pasarán el Mundial 2026 en Ecuador y cuántos partidos?

Así quedan los partidos totales del Mundial que pasará cada canal para Ecuador.

Los canales para ver el Mundial 2026 en Ecuador
© GettyImages/ Edit BVLos canales para ver el Mundial 2026 en Ecuador

Los aficionados ecuatorianos tendrán la posibilidad de ver en 3 plataformas a la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, tras la inclusión oficial Disney+ y ESPN a la parrilla. Ahora también se reveló cuántos partidos pasará cada plataforma de la Copa del Mundo:

¿Qué canales pasarán el Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador el Mundial 2026 se podrá ver por los siguientes canales:

¿Cuántos partidos pasará cada canal?

El Mundial de 2026 es el más grande de la historia y por ende el que más partidos tendrá. Por lo cual, así quedaron repartidos los encuentros para ver la Copa del Mundo:

  • DSports y DGO (104 partidos)
  • Teleamazonas (40 partidos en televisión abierta)
  • Disney+ (30 partidos)
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Los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador tiene el siguiente calendario para jugar en el Mundial 2026:

  • Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
  • Ecuador vs Curazao (20/6)
  • Ecuador vs Alemania (25/6)

Se espera que todos los encuentros de la Selección de Ecuador en esa jornada se puedan ver por los 3 canales anunciados.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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