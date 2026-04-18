DT campeón con Liga de Quito, la pasa mal en su club, y ahora estaría muy cerca de Emelec

En Emelec ya empiezan a “rodar” nombres para decidir a su nuevo DT, tras los malos resultados de Vicente Sánchez al frente del club. Por lo cual, ahora se relaciona el futuro del club con un técnico que supo hacer historia con Liga, como fue Pablo Repetto.

De acuerdo a la revelación de Info Azul, Pablo Repetto se metió en planes de Emelec como su nuevo entrenador. El estratega uruguayo no la pasa bien en Santa Fe y podría marcharse. Además, viene sonando para el Bombillo desde hace varios mercados.

Repetto dejó muy buenas sensaciones en Ecuador, tras su paso por Liga de Quito e Independiente del Valle. Sin embargo, el entrenador no se marchó de buena manera en 2021 y desde entonces no volvió a dirigir en Ecuador. Ofertas no le han faltado.

En las próximas horas, Emelec debe decidir qué hará con Vicente Sánchez. El estratega tiene el apoyo de cierta parte de la directiva, mientras que otra parte del directorio ya cuestiona su trabajo, puesto que, en 9 fechas apenas ha conseguido 8 puntos.

Pablo Repetto suena para llegar a Emelec. (Foto: GettyImages)

¿Qué pasa con Luis Zubeldía en Fluminense?

Otro ex DT de Liga de Quito que la pasa muy mal en su equipo es Luis Zubeldía. El ‘Principe’ ha sumado malos resultados en la última semana y se especula con una salida, sin embargo, ahora mismo el entrenador está muy lejos de la realidad financiera del fútbol ecuatoriano.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Vicente Sánchez con Emelec?

El actual DT de Emelec, Vicente Sánchez, tiene contrato hasta mediados de 2027. El DT llegó con un gran cartel, pero no terminan de llegar los resultados esperados. De momento, se mantiene firme en el cargo en el ‘Bombillo’ para los siguientes partidos.

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