Volviendo a la gloria: Kendry Páez mete su primera asistencia con Chelsea Sub-21

La primera asistencia de Kendry Páez con la camiseta de Chelsea en el equipo Sub-21.

Kendry Páez ya tiene definido que jugará en el equipo Sub-21 de Chelsea en estos meses hasta que en el mes de enero lo vuelvan a ceder. El ecuatoriano tiene que volver al mejor nivel para no acabar en fracaso y ahora se mandó su primera asistencia.

En la derrota del Chelsea ante el Wycombe en la Premier League 2, el ecuatoriano pudo volver a sumar minutos y empezar de nuevo a tener un ritmo futbolístico importante. El tricolor aprovechó un centro desde la banda para que Harrison Bettoni ponga la primera.

Páez nuevamente no comenzó el partido como titular, pero entró desde el banco de suplentes. El ecuatoriano podría irse ganando un lugar poco a poco con los ‘Blues’ en esta categoría y es ahí donde se espera que recupere el ritmo para ser prestado a un nuevo club.

Ahora, Kendry está bajo la estructura directa de Chelsea, aunque fue cedido a Racing de Estrarburgo (pertenece al mismo dueño), en este momento sí está bajo la línea de lo que se maneja en Chelsea. Por lo cual, es una oportunidad clave para el futbolista.

Desde ahí llegó la asistencia de Kendry Páez. (Captura de pantalla)

Ahora se espera que el jugador ecuatoriano siga sumando minutos y actuaciones en las siguientes semanas. Este torneo no forma parte de las categorías de Inglaterra, por lo cual, es muy común que varios juveniles lo estén disputando. Es un ambiente de mejora para Páez.

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El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con el Chelsea un contrato hasta la temporada 2033. El ecuatoriano le costó al club más de 15 millones y aunque podrían venderlo, tras sus últimas irregularidades, es probable que no sea comprado por esa cifra. De ahí que, Chelsea lo quiere recuperar.

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