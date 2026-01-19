Es tendencia:
Piero Hincapié

Se terminó la espera: Piero Hincapié regresará con Arsenal ¿Juega ante Inter?

Piero Hincapié está casi listo para regresar a las canchas con Arsenal.

Por Jose Cedeño Mendoza

Piero Hincapié se lesionó con Arsenal el pasado 8 de enero de 2026 en el partido ante Liverpool. El ecuatoriano salió por una molestia muscular y encendió todas las alarmas en la Selección de Ecuador. Ahora, finalmente, revelan en qué fecha terminará volviendo.

Desde Sky Sports confirmaron que Piero Hincapié regresará a las canchas para jugar contra Manchester United el domingo, 25 de enero por la Premier League. El ecuatoriano no jugará esta semana Champions League ante Inter de Milan, por prevención.

La lesión de Piero Hincapié terminó siendo menos grave de lo esperado. El central ecuatoriano preocupó a todos en la afición de la Selección de Ecuador, ya que se vienen partido de preparación para el mundial en el mes de marzo y es un convocado fijo de Beccacece.

Esta lesión para Piero Hincapié llegó en el mejor momento de su etapa en Arsenal. Ya era titular fijo con Arteta y se había ganado un lugar, ya sea como central o lateral por la banda izquierda. Podría comenzar como titular ante el Manchester United.

Hincapié volvería a jugar con Arsenal. (Foto: GettyImages)

Para Arsenal la absoluta prioridad en ganar la Premier League, de ahí que, se guarde a Hincapié para jugar contra un Manchester United que viene de vencer al Manchester City y llega muy motivado para enfrentar a los ‘Gunners’ en el estadio Emirates.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

Con Arsenal, Hincapié ya ha jugado en toda la temporada un total de 16 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ni ha marcado gol, ni ha dado asistencia. Lleva en cancha 1.098 minutos y se espera que el ecuatoriano siga sumando minutos con los ‘Gunners’.

El contrato de Piero Hincapié en Arsenal

El central ecuatoriano tiene un contrato hasta finales de esta temporada. Sin embargo, hay una obligación de compra sobre el pase de Hincapié, y si Arsenal no la activa, podría hacerlo Bayer Leverkusen. Lo más probable es que el ecuatoriano se quede en Londres por los siguientes años.

¿Cuándo juega Arsenal contra Manchester United?

Arsenal jugará contra Manchester United el próximo domingo, 25 de enero de 2026. El encuentro comenzará desde 11H30 de Ecuador y los aficionados podrán seguir el partido por Disney+.

Encuesta

¿Debe Arsenal arriesgar a Piero Hincapié?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Piero Hincapié regresará a las canchas con Arsenal el domingo 25 de enero ante Manchester United.
  • El defensor ecuatoriano registra 16 partidos jugados y 1.098 minutos durante la presente temporada.
  • La lesión muscular sufrida el 8 de enero impedirá su participación ante Inter de Milán.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
