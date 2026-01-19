Es tendencia:
Tras la Copa África: Este es el ranking FIFA de la Selección de Ecuador

La Copa África cambió el ranking FIFA y así quedó para Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

El ranking FIFA de Ecuador tras la Copa África
El ranking FIFA de Ecuador tras la Copa África

La Copa África dejó varias noticias y aún secuelas de lo que fue la gran final entre Marruecos y Senegal. Asimismo, el torneo también llegó a modificar el ranking FIFA, donde varias selecciones bajaron de lugar y así quedó el camino para la Selección de Ecuador.

De acuerdo al análisis estadístico de Cambio de Juego, la Selección de Ecuador no verá afectada su lugar en el ranking FIFA. ‘La Tri’ se mantiene en el lugar 23 del ranking, ya que seguidores como Argelia o Egipto no pudieron llegar a la final del torneo o disputar el título.

El equipo que vio un mayor crecimiento fue Marruecos, que llegará al mundial en el top 8 del ranking de la FIFA. El subcampeón de la Copa África metió en problemas a Colombia, por ejemplo, que ahora perdió un lugar en el ranking y ocupa el lugar 14.

Otra selección que escaló varias posiciones en el ranking FIFA fue Nigeria que se ubica ahora en el lugar 26, escalando 12 puestos. Sin embargo, la selección no jugará el Mundial 2026. El campeón del torneo, Senegal también subió de lugar y ahora es la selección número 12 del mundo.

El ranking FIFA seguirá siendo liderado por España y muy importante durante el Mundial 2026, ya que cualquier buena participación ayudaría a los equipos a escalar diferentes posiciones. Por ejemplo, Ecuador podría meterse en un top 15 o 10 si llega lejos en la Copa del Mundo.

Los siguientes amistosos que jugará Ecuador

De momento, Ecuador solo tiene confirmado un partido amistoso contra Países Bajos a finales del mes de marzo. Se espera que ‘La Tri’ también juegue un partido contra Marruecos en esta doble fecha FIFA, aunque dicho encuentro está por confirmar.

Así quedaría el ranking FIFA tras la Copa África. (Foto: @_cambiodejuego)

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así es el calendario que Ecuador debe jugar en el Mundial 2026:

  • Costa de Marfil vs Ecuador el 14 de junio de 2026
  • Ecuador vs Curazao el 20 de junio de 2026
  • Ecuador vs Alemania el 25 de junio de 2026
En síntesis:

  • Ecuador mantuvo el puesto 23 del ranking FIFA tras la finalización de la Copa África.
  • Marruecos ascendió al octavo lugar del escalafón mundial tras ser subcampeón del torneo continental.
  • La Selección de Ecuador enfrentará a Países Bajos y Marruecos en amistosos durante marzo de 2026.
Jose Cedeño Mendoza
