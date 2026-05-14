Tras su polémica salida de Barcelona SC: Ismael Rescalvo es DT de un grande de Centroamérica

Ismael Rescalvo tiene nuevo equipo, tras su polémica salida de los amarillos. Ahora volverá a dirigir a un grande, pero uno de Costa Rica.

Ismael Rescalvo se fue de la peor manera de Barcelona SC, con los resultados negativos y enfrentado con la hinchada. El entrenador español ahora nuevamente vuelve a tener una oportunidad para dirigir un grande, pero en esta ocasión uno de Costa Rica.

Este jueves 14 de mayo de 2026 se confirmó que Ismael Rescalvo es el nuevo DT del Alajuense de Costa Rica. El entrenador español volverá a probar suerte en un nuevo fútbol y vuelve también a la CONCACAF tras su breve paso por el fútbol mexicano.

Rescalvo ha pasado por diferentes equipos, pero su última experiencia en Ecuador no fue la mejor. El entrenador acabó enfrentado con la hinchada, que lo resistió desde su llegada, mientras que a nivel deportivo se quedó lejos de competir por los primeros lugares.

En Ecuador también a Rescalvo se “le acabaron las oportunidades” en los grandes. Debido a que, el entrenador ya estuvo en las filas de Emelec e Independiente del Valle, donde sus salidas también fueron parecidas a las de Barcelona SC.

Alajuense presentó a Rescalvo como su nuevo DT.

Por su parte, el Alajuense no está teniendo la mejor temporada en Costa Rica. El club ahora se ubica quinto con 26 puntos a 12 del puntero que es Herediano. Por eso la llegada de Rescalvo busca terminar con este mal momento y competir por los primeros lugares.

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Los números de Ismael Rescalvo con Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, Ismael Rescalvo dirigió un total de 25 partidos entre todas las competencias. El entrenador sumó 10 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Dejó al equipo clasificado para la Fase 2 de la Copa Libertadores, pero el objetivo era llegar a grupos y no lo cumplió.

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