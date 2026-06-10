Todos los detalles para el primer partido de Ecuador en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil.

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil, en un encuentro que pinta como clave para cada una de las selecciones, que quiera llegar a la siguiente etapa del torneo. Ambas selecciones jugarán ya sabiendo como sale el partido de Alemania contra Curazao.

¿Cuándo jugarán la Selección de Ecuador contra Costa de Marfil y a qué hora?

El partido de la Selección de Ecuador contra Costa de Marfil comenzará desde las 18H00 de este domingo, 14 de junio de 2026.

¿Qué canales pasan el partido de Costa de Marfil contra Ecuador?

Estos son los canales para ver el primer partido de Costa de Marfil contra Ecuador en el Mundial 2026:

DSports y DGO

Teleamazonas

Disney+ Premium

Paramount+

El partido tomó otra importancia después de que Costa de Marfil diera el gran batacazo en los amistosos del Mundial 2026, después de vencer a Francia en un partido amistoso. Ecuador llega con un invicto de 19 partidos a esta edición de la Copa del Mundo.

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Las posibles alineaciones de Ecuador y Costa de Marfil

Así saldrían ambas selecciones a su debut en el Mundial 2026:

Posible XI de Ecuador: Galíndez, Franco, Pacho, Ordóñez, Hincapié, Vite, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, John Yeboah, Alan Mina y Enner Valencia.

Posible XI de Costa de Marfil: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diakité, Kessié, Fofana, Diomande, Wahi, Adingra

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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