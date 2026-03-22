Selección de Ecuador tiene nuevo convocado tras lesión de última hora

La Selección de Ecuador dio sus convocados para los amistosos de marzo, pero en menos de 48 horas tuvieron la novedad de una baja. Leonardo Campana se lesionó y rápidamente hubo un nuevo llamado.

Elías Legendre es el nuevo convocado de la Tri, el juvenil de 17 años viene siendo seguido por Beccacece desde hace meses según confirmó el propio entrenador argentino.

Actualmente se encuentra en el primer equipo del Stade Rennais de la Ligue 1 de la Francia donde pese a su corta edad ya ha debutado. El delantero se sumará a Kevin Rodríguez, Enner Valencia y Jeremy Arevalo como los delanteros.

Antes del llamado, la Selección de Ecuador tenía en análisis a Djorkaeff Reasco de Independiente del Valle y Daniel Valencia del América de Cali. Finalmente el DT siguió apostando por sus elegidos durante todo el proceso.

Leonardo Campana sufrió una lesión muscular en sus isquiotibiales y quedó desafectado para enfrentar a Marruecos y Países Bajos, sin embargo su tiempo de recuperación no peligra su participación en el Mundial 2026.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)

Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)

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Elías Legendre – Stade de Rainnes

En resumen