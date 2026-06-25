Tras clasificar a 16avos del Mundial 2026: Gonzalo Plata tuvo un impactante gesto con Sebastián Beccacece

Gonzalo Plata deja un claro gesto de apoyo a Sebastián Beccacece tras lo que fue la histórica clasificación de Ecuador.

Gonzalo Plata fue el héroe de Ecuador en este Mundial 2026 después de que marcara el histórico gol de la victoria ante Alemania. El extremo fue buscado por todos al final, pero dejó un gesto para el hombre más criticado en estos días, Sebastián Beccacece.

Después de que el partido finalizó, Gonzalo Plata pidió aplausos para Beccacece. El DT lo abrazo, pero el jugador incluso lo señaló a la hinchada en aquel popular gesto que reconoce al protagonista. Este mensaje claramente muestra como el vestuario está con el DT.

Plata ha sido uno de los que más ha respaldado a Beccacece y Beccacece fue el entrenador que lo trajo de vuelta a ‘la Tri’ después de que fuera descartado en la Copa América por su gran polémica. El jugador es un futbolista muy agradecido con este entrenador.

Beccacece también emocionó a todos con sus celebraciones. El entrenador se lanzó a abrazar a su familia después de esta victoria y también estaba llorando en varias ocasiones.

Gonzalo Plata le dio la victoria a Ecuador con este gol. (Foto: GettyImages)

Ecuador se llevó la mejor jornada de su historia en los mundiales, no solo por la clasificación, sino que es la primera vez en su historia que puede vencer a un campeón del mundo en la Copa. Gonzalo Plata se metió más en la historia del balompié nacional.

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¿Cuál sería el rival de Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador ahora mismo estaría jugando en los 16avos del Mundial 2026 contra la Selección de Inglaterra. No obstante, aún quedan partidos por confirmar este rival. Otro gran candidato con el que se puede enfrentar Ecuador es México.

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