“Será un orgullo…” Los primeros jugadores de Ecuador que le mandan un mensaje a Marcelo Gallardo

Con la llegada de Marcelo Gallardo, dos jugadores de 'La Tri' reaccionaron ya y le mandaron mensajes al DT.

Con la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador ya dos jugadores de ‘La Tri’ acabaron reaccionando a este fichaje histórico para ‘La Tri’. El DT no dejó indiferente a nadie y ahora dos futbolistas muestran su emoción de que Gallardo los dirija.

Después del partido de Huracán vs Racing por el campeonato argentino, Jordy Caicedo y Hernán Galíndez reaccionaron a la llegada del entrenador. Ambos jugadores se mostraron muy emocionado porque un entrenador de la talla de Gallardo los dirija.

En el caso de Jordy Caicedo, incluso se habló de lo importante que será y el orgullo que significará su llegada. “Lo vi con River y me parece un excelente entrenador. Si llego a trabajar con él, la verdad que será un orgullo ser dirigido por un entrenador como él“, afirmó a ESPN el jugador.

Por otro lado, Hernán Galíndez también hizo referencia a lo que será este fichaje. “Es un paso importante. Lo llegué a enfrentar en una cancha a Marcelo, estoy más cerca (en edad) del entrenador de la Selección que de algunos compañeros. Si Ecuador me necesita voy a estar“, sentenció el entrenador.

"LO QUE LO VI CON RIVER, ME PARECE UN EXCELENTE ENTRENADOR. SERÁ UN ORGULLO SER DIRIGIDO POR UN TÉCNICO COMO ÉL"



🇪🇨 Luego de marcar el gol del triunfo de Huracán ante Racing, Jordy Caicedo habló sobre el Muñeco Gallardo, nuevo DT de la Selección de Ecuador, y lo llenó de elogios pic.twitter.com/Qc4wecSIz1 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026

El entrenador argentino vivirá su primera experiencia como DT de una Selección y de momento se espera cómo será su trabajo. De momento, todo es una incertidumbre también con el técnico, porque su pasado reciente no es el mejor.

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¿Cuándo saldrá la lista de Marcelo Gallardo en Ecuador?

La primera lista de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador se dará en los siguientes días, puesto que, Ecuador juega su primer partido amistoso en la siguiente semana. Será el primer llamado de Gallardo.

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