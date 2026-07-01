Hernán Galíndez también habla de la eliminación de Ecuador del Mundial 2026: "No esperaba..."

El arquero Hernán Galíndez fue otro de los jugadores que habló de la eliminación de Ecuador y su retiro de la Selección.

Hernán Galíndez fue otro de los jugadores que se refirió a la eliminación de la Selección de Ecuador contra México por el Mundial 2026. El arquero además contó sus sensaciones confirmando que fue el último partido del arquero argentino en la ‘Tri’.

“Muy triste por supuesto porque quería otra despedida, tranquilo porque di todo lo que pude para aportar al grupo”, arrancó Galíndez visiblemente afectado por la eliminación.

“Tengo que agradecer a Enner por su gesto de abrazarme en el momento que me tocó ponerme la cinta del capitán. Estoy muy triste, no esperaba irme así, me voy tranquilo, orgulloso de ser ecuatoriano, guste o no le guste a alguien”, continuó.

“A partir de ahora seré un hincha más, apoyando toda la vida. Me voy tranquilo de haber hecho todo”, finalizó, Enner Valencia también decidió retirarse de la selección de Ecuador.

🇪🇨🥹 “NO ESPERABA IRME ASÍ DE LA SELECCIÓN”



Hernán Galíndez se DESPIDE entre lágrimas tras la eliminación de Ecuador del Mundial. pic.twitter.com/tmXJa9fCCG — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) July 1, 2026

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra