Yan Diomandé es una de las sensaciones del Mundial 2026. Sus actuaciones con Costa de Marfil generan distintos intereses en Europa y recientemente tomó una decisión para su futuro cercano.

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores más desequilibrantes e interesantes del Mundial 2026, no hay alguna de que Yan Diomandé viene teniendo muy buenas actuaciones con camiseta de Costa de Marfil. Con 19 años de edad y un tremendo futuro por delante, ya se habla en demasía de qué equipo podría ficharlo de cara a la próxima temporada europea.

Yan Diomandé pertenece a RB Leipzig de la Bundesliga de Alemania y tiene contrato hasta junio del año 2030. Con una cotización internacional de 90 millones de euros, las últimas informaciones aseguran que la directiva del club no pretende una venta cercana, así que los equipos interesados en ficharlo no la tendrán tan fácil. Es justamente en dicho escenario que entra Paris Saint Germain.

🚨🔴🔵 Yan Diomandé has expressed his preference for Paris Saint-Germain project if he leaves this summer.



Diomandé prefers PSG over English clubs, as @David_Ornstein @FabriceHawkins reported.



Talks to follow but Diomandé has clear ideas: he dreams of Paris. pic.twitter.com/X9gsbU1Wkp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

El actual bicampeón de la UEFA Champions League es el destino preferido por Yan Diomandé si es que por algún motivo se acelera su salida de RB Leipzig pensando en el próximo mercado de fichajes. Además, es importante destacar que varios equipos de la Premier League se han mostrado interesados en contratarlo, siendo Liverpool el que más atención ocasionó en los últimos días.

Toda esta información fue revelada recientemente por el reconocido medio ‘The Athletic‘, el cual detalla que Yan Diomandé tiene como prioridad llegar a Paris Saint Germain con la intención de luchar por títulos locales e internacionales. Es más, se habla de que la directiva francesa analizaría una oferta de 130 millones de euros a diferencia de los 100 millones de euros que habría preparado Liverpool.

Fuente: Getty Images.

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Los números de Yan Diomandé con RB Leipzig y Costa de Marfil

Yan Diomandé viene de ser uno de los mejores jugadores de RB Leipzig durante la última temporada europea. Con 13 goles anotados y 9 asistencias registradas en 26 partidos disputados, el extremo africano demostró una enorme explosión a los 19 años de edad. Dicha situación está siendo evidenciada ahora que con su selección se alista para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con la camiseta de Costa de Marfil, Yan Diomandé fue titular durante los tres partidos de la fase de grupos, es decir que estuvo desde el arranque ante Ecuador, Alemania y Curazao. Todavía sin goles marcados y 1 asistencia de por medio, la continuidad del Mundial 2026 será clave para determinar qué tanto puede mejorar y sobre todo si es que desde Paris Saint Germain lo persuaden.

DATOS CLAVES

Yan Diomandé , joven figura de 19 años del RB Leipzig y de la selección de Costa de Marfil , está destacando con grandes actuaciones en la presente edición del Mundial 2026 .

, joven figura de 19 años del y de la selección de , está destacando con grandes actuaciones en la presente edición del . El Paris Saint-Germain se perfila como su destino favorito; diversos reportes señalan que el club francés prepararía una millonaria oferta de 130 millones de euros , superando los 100 millones que tendría listos el Liverpool .

se perfila como su destino favorito; diversos reportes señalan que el club francés prepararía una millonaria oferta de , superando los 100 millones que tendría listos el . Tras registrar 13 goles y 9 asistencias en su última temporada en Alemania, el extremo africano ha sido titular en todos los partidos de la fase de grupos y ahora se alista para disputar los dieciseisavos de final del torneo.