Patrick Mercado recibió cuatro ofertas y eligió sorpresivo equipo europeo

Tuvo su año consagratorio este 2025 y Patrick Mercado tiene todo listo para salir de Independiente del Valle. Lo curioso es el equipo que el volante ecuatoriano eligió para seguir su carrera en Europa.

Según el periodista Ekrem Konur, Patrik Mercado seguirá su carrera en el Sporting Braga de Portugal. El ‘tricolor’ habría decidido este club por encima del Club Brujas de Bélgica, el Bologna de Italia y el Girona de España.

Causa algo de sorpresa esta información tomando en cuenta que el volante ecuatoriano tenía todo arreglado con el Chelsea o Wolverhampton de la Premier League, y ahora decidió ir a un equipo de una liga menos competitiva.

Se espera que Independiente reciba al menos 7 millones de dólares por la venta del mediocampista de 22 años. El jugador en esta temporada también fue convocado a la Selección de Ecuador.

Patrick Mercado – Independiente del Valle.

Mercado estuvo cerca de irse a mitad de temporada sin embargo el club europeo que lo pretendía no pudo liberar un cupo de extranjero y Mercado seguirá en Independiente hasta diciembre 2025.

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

En toda la temporada, Mercado ha jugado un total de 40 partidos entre la LigaPro, Copa Sudamericana, Libertadores, y otros torneos. El futbolista lleva ya 7 goles y ha dado 10 asistencias. Ha sumado en cancha más de 2.000 minutos siendo de lo más regular.

¿Cuánto cuesta el pase de Patrik Mercado?

Patrik Mercado actualmente tiene un valor de mercado de 5 millones de euros y un contrato hasta finales de 2026. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría salir por esa cifra o menos, ya que al tener pocos meses de contrato se le complica a IDV pedir una gran cifra.