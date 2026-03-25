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El equipo que se quedará con Patrik Mercado luego de su grave lesión ¿se cae el fichaje?

El volante ecuatoriano Patrik Mercado se lesionó y ahora dan detalles de su futuro para la siguiente temporada en Sevilla.

Por Gustavo Dávila

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El equipo que se quedará con Patrik Mercado luego de su grave lesión
El equipo que se quedará con Patrik Mercado luego de su grave lesión

Independiente del Valle recibió una terrible noticia luego de que se confirmara la lesión de ligamento cruzado de Patrick Mercado, además de la ‘Tri’, en España están pendientes. Desde el club revelaron la decisión que tomaría Sevilla, club que había fichado al ecuatoriano.

Según contó Luis Fernando Saritama en MachDeportes, Sevilla está analizando si los ocho meses de recuperación los cumple en España. El futbolista tenía previsto viajar a sumarse a su nuevo club en junio.

Pese a la gravedad de la lesión, no hay información de algún cambio en el traspaso del futbolista por lo que el jugador será parte del equipo español la próxima temporada.

Sevilla e Independiente del Valle acordaron el traspaso del jugador en alrededor de 7 millones de dólares, con la consigna que se quede en LigaPro hasta junio para que siga en competencia.

La lesión de Patrick Mercado también afecta a la Selección de Ecuador, el volante no solo fue convocado a los dos amistosos de marzo si no que se perfilaba para ir al Mundial.

Todos los equipos que buscaron a Patrik Mercado

Patrik Mercado también se metió en planes de equipos como Braga, Chelsea, Bournemouth, Palmeiras, Brighton, Fulham, entre otros. Varios clubes estaban buscando al jugador ecuatoriano.

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Patrick Mercado – Selección de Ecuador.

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En resumen

  • Sevilla acordó el traspaso de Patrick Mercado por aproximadamente 7 millones de dólares.
  • El futbolista ecuatoriano sufrió una lesión de ligamento cruzado con ocho meses de recuperación.
  • Patrick Mercado tenía previsto unirse al club español en junio tras jugar en LigaPro.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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