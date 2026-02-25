Solo un día después que trascendiera que clubes como el Chelsea, Fulham y Bournemouth buscaban a Patrik Mercado, desde Ecuador y Europa aclararon que será nuevo jugador del Sevilla de España.
El fichaje de Mercado no solo le significa el salto a un grande de España, si no también un aumento salarial. Patrik Mercado va a ganar más de 700 mil dólares al año.
El futbolista ecuatoriano pasará a la ‘tercera’ escala de salarios del club Andaluz, superando juveniles y otros futbolistas del primer equipo. Claro que salario distará mucho de cracks como Adnan Januzaj, Alexis Sánchez, César Azpilicueta cuyos salieron están de 3 a 5 millones de dólares.
Patrick Mercado, según informan en Studio Fútbol, ya tiene firmado su contrato con el Sevilla y está en Independiente del Valle hasta junio para no perder rodaje de cara al Mundial 2026.
Es la segunda venta millonaria que tendrán los campeones de LigaPro tras vender a Claudio Spinelli por 3 millones al Vasco Da Gama. Hay otros elementos del primer equipo que podrían salir.
Patrik Mercado – Sevilla. anunciado por Fabrizio Romano.
En la temporada 2025, que fue su gran explosión, Mercado jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. Marcó un total de 7 goles y dio 11 asistencias. El volante ecuatoriano alcanzó un valor de 5.5 millones para esta nueva temporada.
Todos los equipos que buscaron a Patrik Mercado
Patrik Mercado también se metió en planes de equipos como Braga, Chelsea, Bournemouth, Palmeiras, Brighton, Fulham, entre otros. Varios clubes estaban buscando al jugador ecuatoriano.
