Solo un día después que trascendiera que clubes como el Chelsea, Fulham y Bournemouth buscaban a Patrik Mercado, desde Ecuador y Europa aclararon que será nuevo jugador del Sevilla de España.

El fichaje de Mercado no solo le significa el salto a un grande de España, si no también un aumento salarial. Patrik Mercado va a ganar más de 700 mil dólares al año.

El futbolista ecuatoriano pasará a la ‘tercera’ escala de salarios del club Andaluz, superando juveniles y otros futbolistas del primer equipo. Claro que salario distará mucho de cracks como Adnan Januzaj, Alexis Sánchez, César Azpilicueta cuyos salieron están de 3 a 5 millones de dólares.

Patrick Mercado, según informan en Studio Fútbol, ya tiene firmado su contrato con el Sevilla y está en Independiente del Valle hasta junio para no perder rodaje de cara al Mundial 2026.

Es la segunda venta millonaria que tendrán los campeones de LigaPro tras vender a Claudio Spinelli por 3 millones al Vasco Da Gama. Hay otros elementos del primer equipo que podrían salir.

Patrik Mercado – Sevilla. anunciado por Fabrizio Romano.

Publicidad

Publicidad

En la temporada 2025, que fue su gran explosión, Mercado jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. Marcó un total de 7 goles y dio 11 asistencias. El volante ecuatoriano alcanzó un valor de 5.5 millones para esta nueva temporada.

ver también Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG

Todos los equipos que buscaron a Patrik Mercado

Patrik Mercado también se metió en planes de equipos como Braga, Chelsea, Bournemouth, Palmeiras, Brighton, Fulham, entre otros. Varios clubes estaban buscando al jugador ecuatoriano.

En resumen

Publicidad

Publicidad