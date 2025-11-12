El volante ecuatoriano Patrick Mercado es uno de los jugadores más destacados del torneo local y daría el salto de Independiente del Valle a uno de los grandes de Europa. Revelan que el mediocampista de 22 años se irá a un multicampeón de la UEFA.

Según el periodista Matteo Maretto que el Sevilla de España está cerca de firmar con Independiente del Valle por el seleccionado ecuatoriano. Mercado tiene también ofertas de Sudamérica.

El Sevilla, de los más ganadores de la UEFA Europa League, pondrá más de 6 millones de dólares para fichar a Mercado. Desde hace semanas lo han vinculado con distintos equipos.

Palmeiras de Brasil, Benfica de Portugal, Wolverhampton de Inglaterra son algunos de los que se fijaron en Mercado. Su salida se dará en diciembre, antes tendrá el cierre de LigaPro y dos amistosos más con la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Patrick Mercado en Independiente del Valle

Patrik Mercado ha jugado 30 partidos este año, ha anotado 5 goles y ha dado 8 asistencias en Copa Libertadores, Sudamericana y LigaPro. A sus 22 años ha estado toda su carrera en IDV y ya fue convocado a la Selección de Ecuador.

Patrick Mercado convocado a la Selección de Ecuador. Foto: Getty

