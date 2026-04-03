Franklin Guerra sorprende a todos con su nuevo club tras dejar Barcelona

Franklin Guerra pasó de ser uno de los mejores centrales del campeonato ecuatoriano a quedar relegado tras su paso por Barcelona SC. El central finalmente encontró equipo tras un 2025 marcado por las lesiones.

Con sorpresa, Franklin Guerra fue anunciado como nuevo jugador de CD La Unión de la Segunda Categoría. Así, el ex Liga de Quito y U. Católica jugará en el Ascenso del torneo ecuatoriano.

Franklin Guerra fue firmado por Barcelona en el 2024 pero antes de debutar sufrió una lesión de ligamentos que lo tuvo fuera durante varios meses, teniendo sus primeros minutos casi un año después.

Guerra a sus 33 años deja la primera división tras casi 16 años de carrera desde su debut en El Nacional allá por la temporada 2010. En Liga de Quito tuvo su mejor momento siendo campeón nacional 2018 y sumando títulos en el año 2019 y 2020.

Otros jugadores de experiencia que jugarán en Segunda Categoría 2026

Franklin Guerra se suma así a Michael Arroyo, Holger Matamoros, Ely Esterilla, Jonatan Álvez entre otros que pasaron por el Ascenso tras ser campeones ecuatorianos.

Franklin Guerra – Liga de Quito.

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En resumen