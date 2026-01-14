Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Campeón de Liga de Quito fue ofrecido a Emelec

Uno de los campeones sudamericanos de Liga de Quito fue ofrecido a jugar en Emelec para la temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Campeón de Liga de Quito fue ofrecido a Emelec Foto: Getty
Campeón de Liga de Quito fue ofrecido a Emelec Foto: Getty

Emelec sigue buscando refuerzos para armar una plantilla que no vuelva a sufrir con el descenso y pelee al menos meterse a Copa Sudamericana y ahora recibieron la carpeta de un campeón con Liga de Quito.

Yeltzin Erique, joven jugador de Liga de Quito podría ir a Emelec para la próxima temporada. El lateral no fue renovado por Orense SC y ante la necesidad de minutos pasaría al Astillero.

No hay respuesta aún de si Erique, de 22 años de edad, será aceptado por Guillermo Duró y la directiva. Erique fue ascendido al primer equipo en la temporada 2023, ganando LigaPro y Copa Sudamericana.

En Orense y en su última temporada en Liga de Quito jugó en total más de 40 partidos, como alternante. Tiene contrato vigente por dos temporadas más con los ‘albos’.

Con el posible fichaje de Diego Palacios y el sondeo a Jonathan Mina, sumado a que Leonel Quiñónez y Josué Cuero continúan, es poco probable que Erique tenga minutos.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo

ver también

El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo

Yeltzin Erique – Liga de Quito. Foto: LDUQ

Yeltzin Erique – Liga de Quito. Foto: LDUQ

En resumen

  • Yeltzin Erique, jugador de Liga de Quito, fue ofrecido a Emelec para la temporada 2026.
  • El lateral de 22 años ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana en el 2023.
  • El futbolista tiene contrato vigente con el club ‘albo’ por dos temporadas adicionales.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Barcelona le ganó un fichaje a Liga de Quito para el 2026
Fútbol de Ecuador

Barcelona le ganó un fichaje a Liga de Quito para el 2026

El sorpresivo equipo que se quedaría con Luis Fernando León para el 2026
Fútbol de Ecuador

El sorpresivo equipo que se quedaría con Luis Fernando León para el 2026

Manchester United y Real Madrid quieren fichar al mismo jugador ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Manchester United y Real Madrid quieren fichar al mismo jugador ecuatoriano

Desde Colombia revelaron lo que pasará con el pase de Hinestroza a Boca
Fútbol de Colombia

Desde Colombia revelaron lo que pasará con el pase de Hinestroza a Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo