Campeón de Liga de Quito fue ofrecido a Emelec

Emelec sigue buscando refuerzos para armar una plantilla que no vuelva a sufrir con el descenso y pelee al menos meterse a Copa Sudamericana y ahora recibieron la carpeta de un campeón con Liga de Quito.

Yeltzin Erique, joven jugador de Liga de Quito podría ir a Emelec para la próxima temporada. El lateral no fue renovado por Orense SC y ante la necesidad de minutos pasaría al Astillero.

No hay respuesta aún de si Erique, de 22 años de edad, será aceptado por Guillermo Duró y la directiva. Erique fue ascendido al primer equipo en la temporada 2023, ganando LigaPro y Copa Sudamericana.

En Orense y en su última temporada en Liga de Quito jugó en total más de 40 partidos, como alternante. Tiene contrato vigente por dos temporadas más con los ‘albos’.

Con el posible fichaje de Diego Palacios y el sondeo a Jonathan Mina, sumado a que Leonel Quiñónez y Josué Cuero continúan, es poco probable que Erique tenga minutos.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

