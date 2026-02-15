Harry Kane aprovechó la lesión de Kylian Mbappé y le sacó ventaja en la tabla de la Bota de Oro

Harry Kane está intratable y es la clave principal para que el Bayern Munich de Vincent Kompany sueñe con el triplete. Es decir, con ganar la Bundesliga (es líder de la tabla de posiciones), la Copa de Alemania (ya avanzó a la Semifinal al vencer al Leipzig) y la UEFA Champions League (clasificó directamente a los Octavos de Final), además de la Supercopa de Alemania que ya se adjudicó al vencer al Stuttgart al inicio de la campaña.

Es que el delantero inglés anotó 12 goles en los últimos 10 encuentros del elenco teutón por la liga doméstica, lo que no solo permitió que a nivel colectivo se puedan afianzar en la cima de la clasificación, sino que se escape en la carrera por la Bota de Oro, en la que tiene como principales competidores a Kylian Mbappé y a Erling Haaland.

Harry Kane marcó dos en el triunfo 3 a 0 del Bayern Munich sobre el Werder Bremen este sábado 14 de febrero y ya acumula 41 gritos (y 5 asistencias) en 35 presencias. De esta forma, le sacó una ventaja de tres tantos a Kylian Mbappé (38 celebraciones en 31 encuentros), quien no pudo participar del partido que el Real Madrid afrontó ante la Real Sociedad por una molestia en su rodilla.

Del mismo modo, al que Harry Kane dejó bastante atrás en la tabla de los máximos goleadores de la temporada de las principales 5 ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia) es a Erling Haaland, que quedó estancado en 29 goles en 37 partidos con el Manchester City.

Por lo tanto, el ex Tottenham se encamina a quedarse con uno de los requerimientos que exige informalmente el jurado conformado por France Football y UEFA a la hora de otorgar el Balón de Oro, dentro de una temporada en la que, de todas formas, la Champions League y la Copa del Mundo tendrán el mayor peso en la decisión final.

Harry Kane marcó en la gran mayoría de los partidos que jugó en lo que va de la temporada 2025/2026

Harry Kane solo no marcó goles en 9 de los 35 partidos que disputó con el Bayern Munich en la temporada 2025/2026. Seis de ellos fueron por la Bundesliga, mientras que los otros tres corresponden a la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Por cierto, hizo uno en la Supercopa de Alemania y anotó en cada uno de los compromisos disputados hasta entonces en la Copa de Alemania.

