Sorpresa: Damián Díaz recibió oferta de uno de los grandes de LigaPro

El volante Damián Díaz podría tener una chance más en uno de los grandes de LigaPro a sus 40 años de edad tras brillar en Guayaquil City.

Parecía que el volante Damián Díaz iba a tener el fin de su carrera en Guayaquil City de LigaPro, sin embargo este jueves reportaron que uno de los grandes de Ecuador le acercó una nueva oferta. A sus 40 años, el ‘Kitu’ puede regresar a Barcelona SC.

Según dio a conocer César Farías, Damián Díaz recibió la oferta de Barcelona para la segunda etapa de LigaPro. El argentino tenía el ok de César Farías para regresar a los amarillos.

Con algo de sorpresa, fue el propio Damián Díaz quien rechazó la opción de regresar a Barcelona. El argentino es uno de sus máximos referentes pero salió en medio de críticas por directiva y entrenador de ese entonces.

Barcelona buscará nuevamente un volante central ante la negativa de Díaz, mientras tanto los hinchas cuestionan que la directiva vea a un jugador cerca del retiro como solución.

Así mismo siguen pendientes las salidas que el club afrontará para la llegada de nuevos refuerzos. Se sobre entiende que habrá la renovación de los dos cupos de extranjeros que permite LigaPro.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad