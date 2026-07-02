Emelec sorprende a todos en pleno Mundial 2026 y va por este delantero

Emelec no quiere volver a sufrir en la LigaPro y ahora el equipo azul iría por el fichaje de un nuevo jugador para este segundo semestre. El ‘Bombillo’ está muy interesado en el fichaje de un delantero. El apuntado sería un jugador que pasó por la LigaPro.

Según reveló Javier Ruiz en De Una, Emelec está muy interesado en el fichaje de Michael Hoyos. El club incluso ya habría elevado una consulta para quedarse con su contratación. El delantero argentino ahora mismo está jugando en Newell’s de Argentina.

No obstante, Hoyos también gusta en Emelec porque el delantero no ocuparía un puesto de extranjero en la plantilla, ya que tiene la nacionalidad ecuatoriana. En las próximas horas se podrían dar novedades sobre el futuro del jugador argentino en el ‘Bombillo’.

Hoyos sería una opción para el ataque azul que se vio muy comprometido en este primer semestre, donde fue uno de los puntos más bajos. Además, también sería una viable opción para asociarse con Klimowicz que fue de lo más destacado.

Michael Hoyos pasó por IDV. (Foto: GettyImages)

Curiosamente, Michael Hoyos ha pasado por los otros 3 grandes del fútbol ecuatoriano. El delantero ya vistió los colores de Barcelona SC, Liga de Quito e Independiente del Valle, en todos los equipos fue importante y ahora podría llegar a Emelec.

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Los números de Michael Hoyos en esta temporada

El presente de Hoyos en Newell’s no es el mejor, puesto que, el delantero ecuatoriano apenas ha jugado un total de 9 partidos y solo ha marcado 1 gol. Casi no ha tenido oportunidades en su regreso a Argentina y por eso Ecuador aparece en el camino para él.

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