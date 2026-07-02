Los cinco refuerzos que sumaría Barcelona en pleno Mundial

Barcelona aprovecha el Mundial para sumar nuevos refuerzos y ya se conocen los cinco jugadores que llegarían a los amarillos.

Barcelona SC es otro de los equipos que quiere aprovechar la para del Mundial 2026 para sumar refuerzos en LigaPro. El cuadro ‘torero’ tendría ya arreglado dos refuerzos y están encaminados tres más.

Erick Mendoza de Delfín SC y el arquero José Angulo ya están entrenando con Barcelona, el primero con sorpresa porque estaba en planes de Liga de Quito. A estos dos se sumarían Gabriel Cortez, el delantero Álvaro López y el también ofensivo Diego Acosta.

El quinto jugador que Barcelona buscó es Damián Díaz, sin embargo el tres veces campeón de los amarillos rechazaría regresar a Barcelona a sus 40 años de edad. El argentino quiere seguir en Guayaquil City FC para la siguiente temporada, hasta su retiro.

La llegada de López y Acosta obligará a las salidas de dos extranjeros, el primero ya decidido es ‘Toto’ Núñez mientras que el segundo saldría de Tommy Martínez y ‘Tito’ Villalba.

Los amarillos se encuentran en puestos altos de la LigaPro pero la ventaja de Independiente del Valle hace pensar que Barcelona puede aspirar solo a meterse en Copa Libertadores.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Erick Mendoza fue revelación de Delfín SC.

En resumen