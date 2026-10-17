Pedro Ortiz dejaría Emelec y estos equipos de LigaPro lo buscarían para 2027

Pedro Ortiz estaría muy cerca de dejar Emelec para la temporada 2027 y ahora en la LigaPro podrían ir nuevamente por él.

El arquero ecuatoriano no ha estado a la altura de lo esperado en esta temporada con Emelec. Por lo cual, diferentes informaciones en Ecuador hablan de la posibilidad de que Pedro Ortiz se marche a otro club. El portero, capitán y referente, termina contrato en este 2026.

Pedro Ortiz tiene muy complicado seguir en Emelec para la siguiente temporada, y es que el portero ecuatoriano ha quedado expuesto en diferentes jugadas en este 2026. Además, las lesiones lo han venido complicando en los últimos años y todo eso haría viable su salida.

¿El futuro de Pedro Ortiz está en la LigaPro?

Ya a inicios de 2026, Pedro Ortiz sonó para salir de Emelec y equipos interesados no faltaron. El arquero ecuatoriano interesó a clubes como Aucas, Universidad Católica y hasta Barcelona SC preguntaron por él. Ahora mismo, estos clubes siguen buscando nuevo portero y el ‘Candado’ queda libre.

Pedro Ortiz dejaría Emelec. (Foto: Imago)

Otro equipo que también lo siguió a Pedro Ortiz en los últimos meses fue Liga de Quito, pero esta posibilidad se ve poco probable ahora mismo. El ‘Candado’ buscaría seguir siendo titular y en LDU con Gonzalo Valle es casi imposible que tenga minutos.

Los números de Pedro Ortiz en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Emelec, Pedro Ortiz ya jugó un total de 23 partidos entre todas las competencias. En ese tramo de partidos, el arquero ecuatoriano recibió 31 goles y apenas pudo dejar su arco en 0 en un total de 6 ocasiones.

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