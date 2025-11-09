DT del AC Milan explota contra Pervis Estupiñán y preocupa a todos

Pervis Estupiñán regresó a la titularidad del AC Milan el fin de semana en el empate 2-2 contra el Parma. El defensa ecuatoriano cometió un error en uno de los goles y su entrenador no lo perdonó y lo criticó públicamente.

“Estupiñán venía de una lesión y parecía estar en plena forma. Esperaba más de él en cuanto a experiencia y manejo de esas situaciones”, explicó el entrenador Massimiliano Allegri en rueda de prensa.

Para Allegri el ecuatoriano“fue ingenuo en el gol”, aún así el ex Brighton fue sólido en defensa en el resto del partido y además arrancó la jugada del 1-0 del gigante de Italia.

Estupiñán tendrá dos semanas de descanso y oportunnidad para ponerse a punto en lo físico ya que para los amistosos de fecha FIFA, la Selección de Ecuador le dio descanso.

Los números de Pervis Estupiñán con la camiseta de AC Milan

En toda la temporada, Pervis Estupiñán ha jugado con AC Milan un total de 6 partidos entre todas las competencias. El lateral ecuatoriano lleva en cancha más de 400 minutos y solo ha podido dar 1 asistencia. Su equipo ahora se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Estas palabras generan preocupación en los hinchas de Ecuador quiénes temen que esto signifique que el DT le dará menos minutos al lateral. La Tri espera que llegue con rodaje para el Mundial 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta finales de la temporada 2030. El ecuatoriano llegó como uno de los laterales más importantes de Europa y de la Premier League, de ahí que, le armaran un contrato largo.

