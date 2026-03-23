Vicente Sánchez sumó una nueva derrota en la LigaPro con un Emelec que no pudo contra Mushuc Runa. El DT uruguayo apenas da sus primeros pasos en Ecuador, pero ahora se metió en planes de otro equipo, donde sus hinchas lo piden como opción.

América de México se encuentra en un mal momento y las miradas ya apuntan a André Jardine, cuyo ciclo exitoso vive un momento sumamente delicado. Por lo cual, varios aficionados dan opciones de nuevo DT donde aparece el nombre de Vicente Sánchez.

En medio de todos los comentarios, un aficionado incluso se animó a comentar que Vicente Sánchez merece una oportunidad. El técnico solo tuvo un breve paso por Cruz Azul en el fútbol mexicano, donde salió campeón de la Concachampions y luego salió del club.

En Emelec tiene un contrato largo y toda la confianza de la directiva, pese a la última derrota. Por lo cual, se ve poco probable que finalmente lo acaben reemplazando y deje el ‘Bombillo’. No obstante, el panorama podría cambiar si llega una oferta.

Vicente Sánchez suena para llegar a América. (Captura de pantalla)

Otro aficionado también destacó que Vicente Sánchez fue de los entrenadores que pudo competir con América en su mejor momento y pelearle el título. “Me gustaría Vicente Sánchez, hizo muy buen trabajo con Cruz Azul hay q reconocerlo, fue de los pocos DT que puso en jaque a Jardine”, comentó el aficionado.

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Los números de Vicente Sánchez en Emelec

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Al frente de Emelec, Vicente Sánchez lleva ya 5 partidos, todos por LigaPro. El DT ganó 2, empató 1 y terminó perdiendo 2. Su ciclo no ha podido empezar como se esperaba, porque el club azul apenas inicio su pretemporada a menos de 1 semana de comenzar el torneo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Vicente Sánchez con Emelec?

El DT uruguayo tiene contrato con el equipo eléctrico hasta mediados de la temporada 2027. El entrenador es el encargado de comenzar un “nuevo ciclo” en el ‘Bombillo’ y por eso le han dado este tiempo de contrato y esta gran confianza para los siguientes meses.

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