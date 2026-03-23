No solo Campana: Los otros dos jugadores de la Selección de Ecuador que se lesionaron de última hora

La Selección de Ecuador jugará contra Marruecos y Países Bajos en esta doble fecha FIFA. Será la última en la previa de la Copa del Mundo, y ya el equipo de Beccacece recibió malas noticias con la lesión de Campana. Pero no sería la única, sino que hay otros dos jugadores con molestias.

Uno es Patrik Mercado, que se lesionó en el partido de Técnico Universitario contra Independiente del Valle. La ‘Joya’ asustó a todos con un problema en su rodilla, y aunque pudo volver a la cancha, no duró casi nada, y pidió el cambio visiblemente tocado.

Ahora también se suma Kevin Rodríguez. El delantero ecuatoriano también se lesionó y no jugó esta fin de semana con Union Saint-Gilloise. Desde el club comunicaron una lesión leve y ahora mismo es una incertidumbre si vuelve a jugar o no con la Selección de Ecuador.

Si ambos futbolistas no cumplen con el nivel físico esperado, no se descarta alguna convocatoria de último momento en la Selección de Ecuador. El primer partido contra Marruecos será el próximo viernes en España, de ahí que, se daba esperar.

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Varios jugadores de la Selección de Ecuador ya están llegando a Madrid para unirse a la delegación nacional. Por lo cual, se espera una decisión con estos jugadores lesionados en las próximas horas y una posible convocatoria de nuevos futbolistas.

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Leonardo Campana quedó descartado de la Selección de Ecuador y convocaron a Legendre

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Leonardo Campana se lesionó en el último partido de su equipo en la MLS, esto provocó que el jugador sea dado de baja de la convocatoria. En medio de los nombres, Beccacece decidió convocar a Elías Legendre para que su primer llamado con ‘La Tri’.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador sus partidos amistosos?

La Selección de Ecuador jugará sus encuentros amistosos en los siguientes horarios:

Ecuador vs Marruecos 27/3

Países Bajos vs Ecuador 31/3

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En síntesis: