Tiago Nunes estaría en riesgo en Liga de Quito si no gana este partido

Tiago Nunes vive un momento muy delicado en Liga de Quito, puesto que, el DT brasileño no ha conseguido los resultados esperados en este comienzo de temporada. El club le dio la confianza para este partido contra Leones del Norte, pero tendría otras exigencias.

Nunes necesita ganarle a Leones del Norte para calmar las críticas en su contra, pero también debe sumar ante Manta en la siguiente fecha y sobre todo contra Barcelona SC de local. Estos 3 partidos son claves para el futuro del entrenador en el ‘Rey de Copas’.

Los aficionados también se han lanzado en críticas contra Nunes por estos últimos partidos y es que Liga lleva 3 partidos sin sumar victorias. El ‘Rey’ perdió contra Macará, luego contra Libertad y estuvo a segundos de una tercera derrota consecutiva ante Católica, pero empató.

Además, también hay varios rumores a la interna de Liga que hablan de diferentes problemas entre el DT y los jugadores. Además, también está que desde su llegada los entrenamientos se trabajan de otra manera. Todo es un cumulo que aumenta los rumores de su salida.

Con estos malos resultados, el partido ante Leones ya en la fecha 5 asoma como clave para Liga, puesto que, el club tiene 4 puntos y el puntero del torneo, Independiente del Valle ya tiene 10 unidades. Y aunque falta mucho torneo, las diferencias luego pueden ser lamentadas.

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Los números de Tiago Nunes al frente de Liga de Quito

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Como entrenador de Liga de Quito ha dirigido un total de 41 encuentros entre todas las competencias. Ganando 21 partidos, empatando 9 y perdiendo 11 encuentros. El estratega llegó a semifinales de Copa Libertadores en 2025 y eso también pesó para mantenerlo en el cargo.

¿A qué hora juega Liga de Quito contra Leones y qué canal lo pasa?

El partido de Liga de Quito contra Leones se podrá ver desde las 19H00 de este martes 17 de marzo de 2026. El encuentro será transmitido por Zapping Sports y también Teleamazonas en señal abierta.

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En síntesis: