Tras ser eliminado por PSG y Pacho: Este es el nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo y Chelsea se despidieron con la peor imagen de la Champions League. El volante ecuatoriano no pudo demostrar lo que se espera de él en estos grandes partidos y en este tipo de contexto. Fue 3 a 0 en casa y eso en medio de su nuevo valor de mercado.

Tras varios partidos de irregularidad se reveló que Moisés Caicedo ya no cuesta 110 millones de euros. De acuerdo a la información de CIES, el nuevo valor de Moisés es de 97 millones de euros. El tricolor no ha podido brillar con el club en este año.

CIES actualizó los valores de mercado de varios jugadores a nivel mundial, donde se destaca que Moisés Caicedo ya dejó de costar 110 millones, como está en otros portales especializados. Sin embargo, sigue siendo el jugador más caro de todo Ecuador.

Aunque ante PSG no fue el peor, de hecho fue de lo mejor, fue imposible para Moisés Caicedo parar al medio campo del campeón de Europa. El ecuatoriano tuvo el 70% de recuperación de duelos terrestres, mientras que acabó recuperando 8 balones.

William Pacho eliminó a Moisés Caicedo en la Champions. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, CIES reconoce que el segundo jugador más caro de Ecuador es Piero Hincapié que ahora tiene un precio de 74 millones, mientras que el tercero es William Pacho con un valor de 71 millones. Lo sigue Joel Ordóñez con 40 millones.

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Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

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En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. El ecuatoriano es de lo mejor, pero en este año su equipo tampoco ha podido acompañarlo como en otros años.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Este nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo también llega en el contexto de una posible salida de Chelsea. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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En síntesis: