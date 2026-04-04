Liga de Quito sufrió una durísima y dolorosa derrota ante Barcelona SC en la LigaPro. Uno de los más cuestionados por esta derrota es Tiago Nunes. El entrenador viene pasando un mal momento con LDU, sin embargo, en rueda de prensa dio una excusa.

El DT comentó que su equipo no estuvo bien desde lo físico por “culpa” de la fecha FIFA e hizo referencia a Ricardo Adé y su lesión: “Jugó los dos partidos de esta ‘maldita fecha FIFA’, que para nosotros no nos ayuda de nada, tenemos 6 jugadores en proceso de selección, jugadores que llegaron desgastados físicamente y desgastados mentalmente”, comentó el entrenador.

Durante el partido se lesionó Ricardo Adé y no se espera que el jugador regrese pronto a las canchas. Su lesión muscular parece que lo tendrá alejado de las canchas las próximas semanas. El entrenador brasileño avisó que harán más exámenes en las siguientes semanas.

Además de esta excusa, Nunes también señaló a sus jugadores: “El rival trabaja muy bien el aspecto defensivo, es muy difícil hacerle un gol a Barcelona, hoy regalamos doce minutos y perdimos el partido“, comentó el entrenador también muy molesto.

Esta derrota agudiza la muy mala dinámica que vive Liga de Quito y la crisis interna en la que el equipo ha comenzado este 2026. Al club solo le queda competir en la Copa Libertadores la siguiente semana para sacudirse esta derrota ante el clásico rival.

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Los números de Nunes en esta temporada

Desde su llegada a mediados de junio con Liga de Quito, Tiago Nunes ha dirigido a Liga en un total de 44 partidos entre todas las competencias. Ganando 23 partidos, empatando 9 y perdiendo 12 encuentros. Tiene contrato hasta finales de este 2026 con LDU.

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