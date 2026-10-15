Los hinchas de Emelec protagonizaron un gran escándalo después de que el equipo perdiera contra Guayaquil City. Los aficionados quemaron papeles y obligaron a que el final del partido se detuviera por al menos 10 minutos. Ahora la LigaPro actuó y sancionó.

Aunque se esperaba una sanción más importante y hasta radical por la vergonzosa imagen que dejaron los aficionados en la cancha, la LigaPro tomó una decisión.

La sanción de la LigaPro a Emelec

Mediante el acta de suspensión de la jornada, se confirmó que Emelec tendrá la suspensión de dos plateas que dan a la AV. Quito en el Capwell para su próximo partido. Por lo cual, en estas dos bandejas, no habrá aficionados en el siguiente partido del ‘Bombillo’.

Emelec perdió con el City. (Foto: Imago)

Además, se puso una sanción de dos partidos para Jaime Ayoví. La ‘Yoya’ fue expulsado con tarjeta roja por sus fuertes reclamos al árbitro Contreras, que pitó dos penales en contra del ‘Bombillo’ y que le acabó costando la derrota al club azul.

Emelec también está casi afuera de la Copa Sudamericana

Esta sanción y el mal momento que está viviendo Emelec también se agudiza con el club que está casi afuera de la Copa Sudamericana de 2027. Es último en el cuadrangular y necesita casi un paso perfecto en los siguientes 4 partidos y que sus rivales (Libertad y Guayaquil City) se caigan.

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En síntesis: