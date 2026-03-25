Hace pocas semanas, Delfín protagonizó una viral imagen en redes sociales contra Manta en la LigaPro. El club ‘Cetáceo’ publicó una imagen en forma de “meme” que hace referencia a una película de adultos. Sin embargo, todo trascendió a otro espacio y se agravó la situación.

Ahora se revela que el Manta terminó demandando a Delfín por ese meme. El club atunero estaría exigiendo disculpas públicas y también compensación económica al considerar que ese meme afectó a su imagen. Aquella publicación se volvió tendencia a nivel sudamericano.

A muchos sorprende esta actitud de Manta, puesto que, ellos acabaron ganando el partido y después empezaron a publicar diferentes imágenes y memes en contra de Delfín. Además, el mismo presidente replicó el meme polémico, pero invirtió a los protagonistas.

Desde Delfín vienen con una importante campaña en redes sociales, una estrategia de conflicto y “burla” contra otros equipos. Aunque muchos se han quejado, también otros la han aplaudido por la relevancia que le volvió a dar al primer campeón de la LigaPro.

El meme por el que Manta demandó a Delfín. (Foto: Captura de pantalla)

Ambos equipos no han emitido aún un comunicado oficial que aclare qué está pasando, sin embargo, en esta fecha el CM de Delfín ya no volverá con su particular estrategia, puesto que, por los partidos de la Selección de Ecuador, la LigaPro está suspendida.

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Los memes con los Manta respondió a Delfín

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Después de la victoria en el clásico, Manta respondió en redes sociales con diferentes memes haciendo referencia a la situación económica del club y también a las burlas de perder contra un clásico rival:

Las respuestas de Manta contra Delfín. (Captura de pantalla)

Las respuestas de Manta contra Delfín. (Captura de pantalla)

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En síntesis: