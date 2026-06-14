Alemania vs. Curazao EN VIVO Y GRATIS por el Grupo E del Mundial 2026: minuto a minuto y dónde ver

Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto al estilo de Bolavip.

Alemania y Curazao se ven las caras en el Estadio Houston. Sigue todas las incidencias de este prometedor partido en el marco de la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026.

Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston. En el estreno de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026, las expectativas están puestas en lo que pueda hacer el tetracampeón por historia y presente de sus estrellas. Por otro lado, el equipo caribeño se alista para sorprender en el debut y a continuación podrás disfrutar de esta gran encuentro.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

11:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

12:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

13:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19:00 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?