Alemania vs. Curazao EN VIVO Y GRATIS por el Grupo E del Mundial 2026: minuto a minuto y dónde ver

Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston. En el estreno de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026, las expectativas están puestas en lo que pueda hacer el tetracampeón por historia y presente de sus estrellas. Por otro lado, el equipo caribeño se alista para sorprender en el debut y a continuación podrás disfrutar de esta gran encuentro.
¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?
- 10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 11:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 12:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú
- 13:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela
- 14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 19:00 | España
¿Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
- Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
- Brasil | CazéTV
- Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
- Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+
- Colombia | DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
- México | ViX
- Paraguay | GEN y Trece
- Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
- Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+
- Venezuela | DirecTV, DGO y Televen+
- España | DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV