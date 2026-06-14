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Mundial 2026

Alemania vs. Curazao EN VIVO Y GRATIS por el Grupo E del Mundial 2026: minuto a minuto y dónde ver

Alemania y Curazao se ven las caras en el Estadio Houston. Sigue todas las incidencias de este prometedor partido en el marco de la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026.

¡Dónde ver el partido entre Alemania vs. Curazao!

  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
  • Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Brasil | CazéTV
  • Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
  • Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Colombia | DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
  • México | ViX
  • Paraguay | GEN y Trece
  • Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Venezuela | DirecTV, DGO y Televen+
  • España | DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Alemania vs. Curazao!

Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto al estilo de Bolavip.

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Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026.
© X.Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026.

Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston. En el estreno de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026, las expectativas están puestas en lo que pueda hacer el tetracampeón por historia y presente de sus estrellas. Por otro lado, el equipo caribeño se alista para sorprender en el debut y a continuación podrás disfrutar de esta gran encuentro.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

  • 10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 11:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 12:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú
  • 13:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela
  • 14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 19:00 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
  • Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Brasil | CazéTV
  • Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
  • Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Colombia | DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
  • México | ViX
  • Paraguay | GEN y Trece
  • Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Venezuela | DirecTV, DGO y Televen+
  • España | DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV
Renato Pérez
Renato Pérez
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