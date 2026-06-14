El delantero que la última temporada jugó en el Olympique de Lyon no ocultó su desazón al no sumar minutos en el debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026.

El estreno de Brasil en la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 aportó un nuevo episodio en la relación de Carlo Ancelotti con Endrick. Es que este sábado, en el choque con Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se vio una imagen muy similar a las que se vieron durante la temporada 2024/2025 en el Santiago Bernabéu.

Por aquel entonces, el italiano, como estratega del Real Madrid, no le daba suficientes minutos al atacante que había llegado procedente del Palmeiras como la gran promesa del presente y del futuro del Merengue (algo que se repitió en los aproximadamente 7 meses que estuvo Xabi Alonso al frente del plantel, motivo por el que el jugador decidió salir cedido al Olympique de Lyon).

Y en la actualidad, más precisamente en el partido que tuvo lugar este sábado 13 de junio, esta tendencia de Carlo Ancelotti en sus decisiones para con Endrick se repitió. Porque a pesar de que Brasil no brilló y apenas pudo rescatar un empate contra Marruecos (fue 1 a 1), no se le cruzó por su mente que el nacido en Taguatinga podía ser una solución.

Incluso, Ancelotti utilizó los 5 cambios (Matheus Cunha, Danilo da Silva, Fabinho Tavares, Danilo dos Santos de Oliveira y Luiz Henrique) a lo largo del segundo tiempo, pero, claramente, en todos los casos, para él, fueron una mejor opción por encima de Endrick.

O momento em que Endrick soube que não entraria em campo!



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Al respecto, CazeTV registró la reacción del delantero en el momento en el que, al agotar la última modificación, sabe que no va a ingresar y por eso frena con los movimientos precompetitivos a un costado del campo de juego y con cabeza gacha se dirige hacia el banco de suplentes, en el que de momento es su espacio en esta Copa Mundial.

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Cómo sigue la actividad de Brasil en la Copa del Mundo 2026 tras empatar con Marruecos 1 a 1

Tras debutar en el Grupo C frente a Marruecos en Nueva Jersey, la selección de Brasil afrontará sus dos partidos restantes de la fase de grupos en territorio estadounidense. El segundo compromiso de la Canarinha será el viernes 19 de junio, cuando se mida ante Haití sobre el césped del Philadelphia Stadium. Finalmente, el equipo dirigido por Dorival Júnior cerrará esta primera etapa del campeonato el miércoles 24 de junio enfrentando a Escocia en el Miami Stadium, un duelo clave donde buscará sellar de forma definitiva su boleto a la ronda de dieciseisavos de final.

En síntesis