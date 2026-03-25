¡Última hora! Miller Bolaños salió en libertad y este fue el motivo para que no vaya a la cárcel

Este miércoles 25 de marzo de 2026 se reveló que Miller Bolaños fue detenido por no cumplir el toque de queda. En un primer momento se informó que Emelec lo separaría del equipo azul, pero ahora el jugador ya ha quedado en libertad sorprendiendo a todos.

Ahora de acuerdo a la información de José Alberto Molestina en De Una, el jugador habría argumentado que estaba fuera de la casa por temas de salud. Y eso ayudó a que ya esté en libertad. La autoridades comprobaron que por eso salió en el toque de queda.

Se pudo comprobar que finalmente el jugador sí salió por temas médicos y por eso lo dejaron en libertad. No obstante, el siguiente paso para el ‘Killer’ ecuatoriano es demostrar en Emelec que no incumplió con ningún reglamento interno.

Miller Bolaños no es la primera vez que termina protagonizando una polémica y a los hinchas ya no sorprende esta postura. Ahora la diferencia con otros casos podría estar en si Emelec lo sanciona o castiga internamente de cara a los siguientes partidos.

Miller Bolaños quedó en libertad. (Foto: GettyImages)

Las próximas horas son claves para que Miller Bolaños pueda quedarse en Emelec. La nueva directiva había revelado que el jugador firmó un contrato con clausulas de disciplina. El futbolista también fue sancionado con dos partidos en el campeonato.

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Los números de Miller Bolaños en este 2026

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En esta temporada, Miller Bolaños ha jugado con el ‘Bombillo’ un total de 5 partidos en LigaPro marcando tan solo 1 gol. El volante ecuatoriano regresó al club y en medio de todos los rumores, acabó bajando sus expectativas salariales para firmar un nuevo acuerdo.

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En síntesis:

Miller Bolaños quedó en libertad este miércoles tras justificar su salida por temas médicos.

quedó en libertad este miércoles tras justificar su salida por temas médicos. El futbolista de Emelec registra 5 partidos y 1 gol en la temporada 2026 .

registra y en la temporada . Bolaños mantiene un contrato vigente con cláusulas de disciplina y dos partidos de suspensión.

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