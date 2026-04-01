Antes de jugar contra Liga de Quito: Darío Benedetto recibe un premio de la LigaPro

El fichaje de Darío Benedetto fue uno de los más discutidos de los aficionados de Barcelona SC para esta temporada. Sin embargo, el club amarillo confió en la decisión de César Farías y lo fichó. Ahora el jugador ya recibe un premio de la LigaPro.

En sus cuentas oficiales, la LigaPro confirmó que Darío Benedetto se ganó el premio al mejor jugador del mes de marzo. El delantero argentino marcó dos goles en el campeonato ecuatoriano, pero 1 fue muy importante, ya que lo hizo ante Emelec en el Clásico.

El ‘Pipa’ está volviendo a un buen nivel con la camiseta de Barcelona SC y a nuevamente sentirse importante después de varios años en las sombras en diferentes clubes. El delantero argentino también le anotó a Católica antes del parón de selecciones.

Tan bueno es el actual nivel de Benedetto, que ahora mismo el delantero argentino es la máxima referencia en ataque del ‘Ídolo’. Por lo cual, se espera que el goleador sea titular ante Liga de Quito y en los partidos de la Copa Libertadores.

Barcelona SC necesitará en los siguientes meses al mejor Benedetto, puesto que, tiene que definir su suerte en LigaPro, pero sobre todo en la Copa Libertadores, donde entre abril y mayo se jugará toda la zona de grupos. El futbolista aún no marca a nivel internacional con los amarillos.

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Los números de Benedetto en Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Darío Benedetto ha jugado un total de 9 partidos entre todas las competencias. El delantero argentino lleva 3 goles, todos por la LigaPro. Ha sumado en cancha más de 400 minutos y su contrato con los amarillos es por una temporada.

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