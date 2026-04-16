Tras la victoria de Macará ante Tigre: Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana

El grupo A de la Copa Sudamericana promete ser uno de los más peleados de esta edición del torneo. América de Cali tuvo que sufrir, pero sacó la ventaja necesaria para vencer a Alianza Atlético. Mientras que Macará dio la gran sorpresa en Argentina ante Tigre en el cierre de la jornada.

Los ‘Diablos Rojos’ tuvieron que remontar ante Alianza Atlético para ganar su partido como local en Cali. América comenzó bien el torneo, porque empató en la altura en Ecuador y ahora venció como local al equipo peruano llegando así a los 4 puntos en la tabla de posiciones.

Por otro lado, Macará hizo su propia historia en este torneo y venció a Tigre en condición de visitante. El equipo de Ambato nuevamente como Federico Paz se llevó una alegría en el torneo. El extremo se mandó un golazo clave en el segundo tiempo, un gol que ya merecían por todo lo que venían haciendo.

La tabla de posiciones del grupo A en la Copa Sudamericana

Club PJ V E D GF GC DG Pts América de Cali 2 1 1 0 3 2 1 4 Macará 2 1 1 0 2 1 1 4 Alianza Atlético 2 0 1 1 2 3 -1 1 Tigre 2 0 1 1 1 2 -1 1

En esta Copa Sudamericana, clasifica a octavos directo el equipo que termine como primero de grupo, mientras que el segundo deberá jugar una llave de “mata-mata” contra el tercero de algún grupo de la Copa Libertadores. Por lo cual, cada punto cuenta para cado uno de los clubes.

¿Cómo se jugará la siguiente fecha?

La fecha 3 de la Copa Sudamericana se jugará a finales de abril y este será el calendario:

Tigre vs América de Cali (30/04)

Alianza Atlético vs Macará (30/04)

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