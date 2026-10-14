Tras su mal partido en Copa Sudamericana: el ‘Vasco’ Arruabarrena explica por qué jugó Enner Valencia

Enner Valencia no pudo anotar el gol del empate en el partido de Boca Juniors contra Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana. El delantero ecuatoriano acabó fallando varias claras y los hinchas cuestionaron por qué fue titular. El ‘Vasco’ Arruabarrena explicó el motivo.

El ‘Vasco’ comentó en rueda de prensa que la presencia de Enner Valencia en el partido fue para buscar más juego ofensivo aéreo durante el partido. Pero al final del día, no fue esa la realidad. El goleador se quedó lejísimos de marcar y ni recibió grandes centros.

“Con el ingreso de Enner buscamos tener un poco más de presencia en el área y en cuanto a juego ofensivo y aéreo“, comentó el entrenador en rueda de prensa. Ahora para la vuelta, Boca necesita la victoria y no se espera que Enner salga como titular.

Para el partido de revancha en Brasil se apostaría por otro tipo de juego en Boca, que tiene que salir rápidamente a proponer. El goleador ecuatoriano venía en un gran momento, pero ahora eso parece que ha quedado atrás y ya no le alcanzará para ser titular.

Enner Valencia fue titular en Boca. (Foto: GettyImages)

Enner Valencia también recibió cuestionamientos de los hinchas en redes sociales. Hubo dos jugadas puntuales en las que el goleador ecuatoriano pudo anotar el primer gol del partido para su equipo, pero no fue tan decidido a buscar pelotas en el área chica prácticamente.

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Las estadísticas de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca, Enner Valencia ya ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 2 asistencias. Sumó en cancha poco más de 485′ minutos. Se espera que en la vuelta tenga minutos, pero no como titular.

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