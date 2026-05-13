Este miércoles 13 de mayo de 2026 se reveló que nuevamente Barcelona SC se puede quedar sin presidente para los siguientes meses. Antonio Álvarez había recuperado su libertad hace pocas semanas, y ahora la Fiscalía volvió a pedir prisión para el presidente de Barcelona SC.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó nuevamente prisión preventiva contra el presidente de Barcelona SC y sus hermanos, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Son investigados por un presunto lavado de activos en el caso “Goleada”.

La defensa del presidente de Barcelona SC cuestionó este pedido de la Fiscalía, puesto que, es la misma medida por la que Antonio Álvarez acabó preso entre febrero y marzo de 2026. Desde el club no se ha emitido ningún comunicado y esperan las decisiones de la justicia.

Un juez debe dar por válida o no la petición de la Fiscalía y ahí se decidirá si el presidente de los amarillos vuelve a prisión. Antonio Álvarez no volvió a hacer ninguna muestra pública desde que fue retenido en febrero y aunque estuvo en libertad no se lo vio cerca de los focos mediáticos.

Antonio Álvarez podría volver a la prisión en Barcelona SC. (Foto: API)

Se viven horas de mucha incertidumbre en Barcelona SC y se espera que las siguientes semanas sean iguales. A nivel deportivo el club también se juega la chance de entrar a los 8vos de Copa Libertadores en las últimas dos semanas de mayo.

Publicidad

¿A cuántos años puede ser condenado Antonio Álvarez en Ecuador?

Si Álvarez, junto a sus hermanos y otros procesados, son encontrados culpables en el ‘Caso Goleada’ el actual presidente de Barcelona SC podría ser condenado hasta a 13 años de prisión.

Encuesta¿Barcelona SC debe llamar a elecciones? ¿Barcelona SC debe llamar a elecciones? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: