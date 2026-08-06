Última hora: Barcelona ganó pero quedaría eliminado de Copa Ecuador por insólito motivo

Barcelona sufrió para ganar en Copa Ecuador ante Liga de Portoviejo pero quedaría eliminado de manera insólita.

Barcelona SC sufrió de más pero logró la clasificación en ante Liga de Portoviejo en Copa Ecuador, el único torneo que le quedaba por competir, sin embargo una alarmante noticia llegó a los ‘toreros’. Barcelona corre el riesgo de quedar eliminado del torneo por temas administrativos.

El reglamento de Copa Ecuador prohíbe a los jugadores competir en dos clubes de la misma ronda del torneo, Barcelona alineó a Erick Mendoza quién ya jugó esta fase con Delfín SC.

De esta forma, si Liga de Portoviejo presenta el reclamo por alineación indebida, Barcelona tendrá que ser eliminado para dar el pase a los manabitas. Si esto ocurre, Barcelona quedará sin competencia de todo torneo hasta el próximo año.

Esto se da también horas después de que su presidente, Antonio Álvarez, haya presentado su renuncia en medio de una crisis económica y administrativa que los tiene incluso con meses adeudados.

La única forma que tiene Barcelona de no ser sancionado es que Liga de Portoviejo no presente un reclamo formal a la FEF. El reglamento no presenta ambiguedades, salvo que la propia FEF reinterprete lo que ellos mismos sostenían como segunda fase, que contempla todas las rondas de eliminación directa, salvo la final.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

Publicidad

En resumen