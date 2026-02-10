Ecuador amaneció con la noticia de que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue detenido con fines investigativos por la Fiscalía General, sin embargo no fue el único. Entre los once investigados se encuentra Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, ante esto el club ya encontró reemplazo.

Mediante comunicado oficial, Barcelona SC anunció que Miguel Montalvo Arias es el nuevo presidente mientras dure la licencia de Álvarez. El directivo fue electo luego de una reunión urgente de directorio.

Mientras las autoridades esperan para definir si habrá formulación de cargos, o si habrá prisión preventiva, Montalvo será el representante de Barcelona en tema de contratos, pagos, negociaciones etc.

No es el único nombre que trascendió que está detenido, David Álvarez, quién hace poco fue nombrado como director deportivo del club, también está entre los 11 acusados.

Barcelona SC en lo deportivo continúa con sus trabajos con normalidad, vienen de presentar a ‘Tito’ Villalba y los jugadores realizan entrenamientos de pretemporada bajo César Farías.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

