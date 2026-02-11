Japón copia al fútbol argentino y a la Kings League para modificar el formato de su liga

La edición número 100 de la primera división de Japón anticipa cambios de peso. Desde la patronal del torneo ya se ha decidido que a partir del mes de junio se pasará a compartir calendario y ventanas de fichajes con viejo continente. Pero es que antes habrá una mini liga de apenas seis meses y donde se copiará el formato de tanto la Kings League como de una edición del fútbol argentino que dio para todo tipo de polémicas. Se terminan oficialmente los empates.

Por medio de sus redes sociales y páginas web, la primera división de Japón anunció que la disputa de la liga hasta el mes de junio no permitirá empatar ningún encuentro. En caso de que cualquier compromiso termine en igualdad después de 90 minutos, se realizará una tanda de penaltis. Una medida contundente y similar a la cual Gerard Piqué ha venido aplicando en su Kings League para romper el futuro del fútbol más tradicional. Se mantiene en Tokio o Nagasaki eso sí, el sistema de puntos en cuanto a los 90 minutos se refiere.

El plan es sencillo. Si los equipos llegan a penaltis sumarán una unidad. Tendrán después de cada compromiso un vencedor en tanda de penaltis con dos puntos y tres seguirá manteniendo que quien venza a su oponente en 90 minutos. Una medida rompedora y que pretende bajo su propio discurso, atraer a las nuevas generaciones hacia un deporte sin empates. Se apuesta por que la emoción se mantenga hasta el último instante y también por supuesto, por aprovechar los grandes rating de televisión que tiene este deporte cuando el balón se detiene a 11 metros del arco.

No es la primera vez que se intenta algo de estas dimensiones. En 1988-1989, así como en 1997-98, certámenes de nuestro lado del mundo como Colombia y Argentina intentaron implementar un sistema que castigara el empate. Se pretendía tener un vencedor en cada jornada. Solo en cuanto al campeonato Albiceleste se refiere, hubo más de 1000 lanzamientos de antes de que el experimentó fuese terminado por parte de las autoridades.

Japón estrenará formato de puntos en su edición 100 de liga: GETTY

La liga de Japón ha decidido que el campeonato que se disputa hasta julio se divida en dos conferencias diferenciadas por la localización de sus equipos. Este y Oeste disputarán un campeonato que tras el mes de junio FIFA permitirá a la Federación local igualarse con el calendario de las principales ligas del viejo continente. Se espera que tras lo que ocurra Norteamérica, se termine de decidir si finalmente se sigue apostando por este sistema de competición en cuanto al reparto de puntos se refiere. De momento, todo aprobado hasta el mes 6 del año.

Publicidad

Publicidad

Piqué, el gran enemigo de los empates

“No puede ser que vayas a un estadio de fútbol, te gastes 100€, 200€ o 300€ y acabe el partido 0-0…Tiene que cambiar algo. Una propuesta para valorar sería que si el partido acaba 0-0, los equipos sumen cero puntos. En el minuto 70 se abriría el partido”, palabras del ex defensor del Barcelona en el podcast de Iker Casillas sobre su mirada alrededor de las igualdades en el fútbol de élite.

En su Kings League se ha consolidado un sistema que premia los ataques, que mantiene expectativa hasta el último minuto y que ha tenido sus mayores picos de views en los momentos de las tandas. Japón toma el relevo de Colombia o Argentina para probar lo que sería una revolución total en el juego más popular del planeta.

Datos claves

La primera división de Japón eliminará los empates en su edición número 100 del torneo.

eliminará los empates en su edición número del torneo. Los partidos igualados se decidirán por penaltis , otorgando dos puntos al ganador de la tanda.

, otorgando al ganador de la tanda. La liga japonesa sincronizará su calendario con el fútbol europeo a partir de junio.

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA prefirió no confirmar la verdadera edad de Radamel Falcao