Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

¡Valorado en millones!: Atlético de Madrid va por jugador de Barcelona

Barcelona SC podría vender a otro de sus jugadores a Europa, con el Atlético de Madrid y un importante club de la Premier League interesados.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
¡Valorado en millones!: Atlético de Madrid va por jugador de Barcelona Foto: Barcelona
¡Valorado en millones!: Atlético de Madrid va por jugador de Barcelona Foto: Barcelona

Barcelona SC tiene aún posibilidades de vender a un segundo canterano en este mercado de fichajes. Tras Bruno Caicedo, ahora hay dos grandes de Europa detrás de uno de sus jugadores.

Medios locales e internacionales han hecho viral el supuesto interés del Atlético de Madrid y Newcastle por Johan García. Emisarios de ambos equipos estuvieron presentes en los amistosos de pretemporada.

Grata imagen dejó García en los tres partidos, especialmente en la victoria contra Guayaquil City FC, dónde Barcelona ganó con un doblete justamente del volante de 17 años.

Serán cerca de tres millones de dólares lo que podría recibir Barcelona por su juvenil, superando lo que dejó el Vancouver Whitecaps de la MLS por Bruno Caicedo.

César Farías aún no cierra el mercado de transferencias y va por dos jugadores más, con la posición del delantero aún pendiente pese a las llegadas de Sergio Núñez y Darío Benedetto.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad
Johan García – Barcelona SC. Foto: Barcelona.

Johan García – Barcelona SC. Foto: Barcelona.

En resumen

  • Atlético de Madrid y Newcastle muestran interés en el fichaje del juvenil Johan García.
  • Johan García marcó un doblete en el amistoso de pretemporada contra Guayaquil City FC.
  • Barcelona SC recibiría cerca de 3 millones de dólares por el traspaso del volante.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Luis Amarilla sería el fichaje de un grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Luis Amarilla sería el fichaje de un grande de LigaPro

¿Qué canal pasa el Barcelona vs. Inter Miami de Messi por el Partido de la Historia?
Fútbol de Ecuador

¿Qué canal pasa el Barcelona vs. Inter Miami de Messi por el Partido de la Historia?

Toda LigaPro impactada: Barcelona está cerca de fichar a histórico de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Toda LigaPro impactada: Barcelona está cerca de fichar a histórico de Liga de Quito

El ultimátum del Liverpool a Arne Slot
Europa

El ultimátum del Liverpool a Arne Slot

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo