¡Valorado en millones!: Atlético de Madrid va por jugador de Barcelona

Barcelona SC tiene aún posibilidades de vender a un segundo canterano en este mercado de fichajes. Tras Bruno Caicedo, ahora hay dos grandes de Europa detrás de uno de sus jugadores.

Medios locales e internacionales han hecho viral el supuesto interés del Atlético de Madrid y Newcastle por Johan García. Emisarios de ambos equipos estuvieron presentes en los amistosos de pretemporada.

Grata imagen dejó García en los tres partidos, especialmente en la victoria contra Guayaquil City FC, dónde Barcelona ganó con un doblete justamente del volante de 17 años.

Serán cerca de tres millones de dólares lo que podría recibir Barcelona por su juvenil, superando lo que dejó el Vancouver Whitecaps de la MLS por Bruno Caicedo.

César Farías aún no cierra el mercado de transferencias y va por dos jugadores más, con la posición del delantero aún pendiente pese a las llegadas de Sergio Núñez y Darío Benedetto.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Johan García – Barcelona SC. Foto: Barcelona.

