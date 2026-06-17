¿Hay polémica? El frío saludo de William Pacho a Beccacece después del debut en el Mundial 2026

La polémica con el frío saludo que William Pacho a Sebastián Beccacece después de perder contra Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Aún hay grandes secuelas después de la derrota de la Selección de Ecuador contra la Selección de Costa de Marfil. Los jugadores ecuatorianos no han hablado con la prensa, salvo contadas excepciones como Enner Valencia, Gonzalo Plata y Hernán Galíndez. Y ahora un nuevo video polémico inunda las redes.

En redes sociales se viralizó un video donde William Pacho deja un frío saludo para Beccacece. El central del PSG estaba en la cancha parado tras la dura derrota contra Costa de Marfil y se le acercó el entrenador. El jugador siguió sin moverse y con la misma postura.

Aunque se especula en redes sociales que Pacho ignoró a Beccacece, la verdad es que sí se ve que el jugador ecuatoriano mueve su brazo. Además, su actitud es normal para el contexto del encuentro. Había jugado los 90 minutos, estaba agotado, y Ecuador perdía el partido en el final.

Hay un clima adverso que se le viene creando a Beccacece por los cambios que hizo en el encuentro contra Costa de Marfil y ahora también por todos los rumores sobre una posible salida. Aunque el entrenador se encuentra fijo en su cargo.

Las redes ya sacaron sus conclusiones, pero el video sigue generando dudas. 🎥⚽



Una grabación captó el momento en que Beccacece se acerca a sus futbolistas y, aparentemente, Pacho no responde al saludo. Sin embargo, la toma fue realizada desde lejos y no permite confirmar con… pic.twitter.com/F4mzPnEb7l — Altavoz Ec (@altavozecu_) June 16, 2026

Ahora la Selección de Ecuador quedó obligado a conseguir una importante racha de victorias contra Curazao y Alemania. ‘La Tri’ está tercera en la tabla de posiciones y aunque sea buscará meterse como uno de los mejores terceros de la tabla de posiciones.

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¿Cuándo volverá a jugar Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar el sábado, 20 de junio de 2026, en este encuentro se medirá a Curazao desde las 19H00 (EC). Esta será la final para ‘La Tri’ en el Mundial 2026.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, tras la primera fecha:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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En síntesis:

William Pacho saludó fríamente al DT Beccacece tras la derrota ante Costa de Marfil.

saludó fríamente al DT Beccacece tras la derrota ante Costa de Marfil. La Selección de Ecuador se encuentra tercera en la tabla de posiciones del grupo.

en la tabla de posiciones del grupo. Ecuador enfrentará a Curazao el próximo sábado 20 de junio de 2026.